NIKE起訴lululemon模仿「招牌編織鞋技術」　BAPE也捲入抄襲風波

記者鮑璿安/外電報導

年初運動品牌adidas 與知名美國設計師品牌Thom Browne之間的「條紋之爭」才告一段落,近日NIKE起訴加拿大體育休閒服品牌Lululemon,稱鞋類產品中至少有四項侵犯了NIKE引以為傲的「FlyKnit」編織技術。此前NIKE也對街頭服飾品牌 A Bathing Ape(BAPE)提起訴訟,指控對方抄襲鞋款。

#Nike is suing #Lululemon, claiming that some of the athleisure brand’s new sneakers infringe on its patents.



Nike alleged that Lululemon’s Chargefeel Mid, Chargefeel Low, Blissfeel and Strongfeel sneakers infringe on Nike’s patents related to its Flyknit technology. pic.twitter.com/nwqJ6vD9L2