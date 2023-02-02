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安潔莉納裘莉曬新歡DIOR手袋　隔空與迪麗熱巴撞了同款

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記者王則絲／台北報導

好萊塢女星安潔莉納裘莉（Angelina Jolie）作風低調，即便較少出現在幕前，私服的穿搭也經常成為媒體與粉絲們的焦點。最近安潔莉納裘莉被捕捉到現身巴黎街頭，手上拎著新歡DIOR手袋，立刻吸引目光，更被發現與大陸女星迪麗熱巴隔空撞包。

▲安潔莉納裘莉 。（圖／達志影像）

▲Dior新包。（圖／翻攝自微博、IG）

▲安潔莉納裘莉拎著新歡手袋現身巴黎街頭。（圖／達志影像、翻攝自IG）

安潔莉納裘莉的衣品一直以來都受到高度的評價，擁有獨特氣質的她，私下裝扮總是休閒優雅又時髦，抵擋不住明星氣場，先前她無論是現身機場、帶女兒逛街⋯⋯都經常背著一顆SAINT LAURENT的「Icare」購物包，出鏡率超級高，幾乎要成為她出門的標配，也順勢讓此款包包全球大缺貨。

而最近安潔莉納裘莉終於有了新歡手袋，日前她一身黑色長大衣、配上墨鏡的低調造型，手中拎著DIOR最新推出的「Lady 95.22」白色手袋，入手新款的速度相當迅速，經典藤格紋包身以梯形線條呈現，融合經典與現代感，時髦且高雅，馬上起到她超狂的帶貨力，並被發現迪麗熱巴近日也曬出了同款手袋，兩人隔空撞包，想必此款手袋將成為本季的爆款。

▲Dior新包。（圖／翻攝自微博、IG）

▲Dior新包。（圖／翻攝自微博、IG）

▲迪麗熱巴也曬出手中的DIOR新包，隔空與安潔莉納裘莉撞包。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：

安潔莉納裘莉, 裘莉, 迪麗熱巴, DIOR

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