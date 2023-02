安潔莉納裘莉曬新歡DIOR手袋　隔空與迪麗熱巴撞了同款

記者王則絲/台北報導

好萊塢女星安潔莉納裘莉(Angelina Jolie)作風低調,即便較少出現在幕前,私服的穿搭也經常成為媒體與粉絲們的焦點。最近安潔莉納裘莉被捕捉到現身巴黎街頭,手上拎著新歡DIOR手袋,立刻吸引目光,更被發現與大陸女星迪麗熱巴隔空撞包。

▲安潔莉納裘莉拎著新歡手袋現身巴黎街頭。(圖/達志影像、翻攝自IG)



安潔莉納裘莉的衣品一直以來都受到高度的評價,擁有獨特氣質的她,私下裝扮總是休閒優雅又時髦,抵擋不住明星氣場,先前她無論是現身機場、帶女兒逛街⋯⋯都經常背著一顆SAINT LAURENT的「Icare」購物包,出鏡率超級高,幾乎要成為她出門的標配,也順勢讓此款包包全球大缺貨。

Angelina and her shopping buddy Zahara in Italy.

Such a beautiful photo of mom and daughter ✨#AngelinaJolie #ZaharaJoliePitt pic.twitter.com/eEh0LSJWPM