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日本最新「可以穿的懶骨頭」極致耍廢！　懶人神器走到哪躺到哪

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編輯 ／Ann

懶骨頭沙發有種魅力，讓人看到就想躺下而且再也不想爬起來，最近日本家飾品牌hanalolo竟然腦洞大開，研發出一款「可以穿的懶骨頭」(着るビーズクッション)，簡直是終極版本懶人神器，走到哪都可以躺！

▲hanalolo懶骨頭 。（圖／翻攝自產品官網）

▲日本研發出可以穿的懶骨頭 。（圖／翻攝自產品官網）

其實日本品牌hanalolo原本就有多款熱銷的懶骨頭，之所以進化到可以穿著使用，是因為員工的搞怪發想，再加上民眾對於便攜式產品的接受度，才讓品牌決定考慮正式販售。這款「可以穿的懶骨頭」主要有頭尾兩側開口，讓身體可以從末端塞入，並露出頭、腳以及四肢，相當於身體完全被懶骨頭包裹住了，想要各種懶人姿勢都沒問題，官方也示範了穿著懶骨頭玩手機、躺下、趴著的狀態，有著厚厚的沙發支撐看起來相當舒適。

而且考慮到穿久會累的問題，這款懶骨頭採用輕巧針織面料，且發售S、M及L三款尺寸，並提供多款配色挑選，讓大人小孩能夠一起使用，耍廢躺在家樂趣無窮。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字：

hanalolo, 日本, 懶骨頭

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