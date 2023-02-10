旅韓必敗護手霜一次看！Jennie愛牌香氣逼人、SEULMIT護手凝膠超特別

實習記者黃麗頻／綜合報導

隨著邊境解封，旅韓人士大大增加，而韓國天氣冷冽乾燥，護手霜似乎成為包包必備單品，該如何挑選也成為一大學問，《ET FASHION》整理出5款「旅韓必敗護手霜」，這個冬天就靠它們了！

TAMBURINS 탬버린즈

Jennie愛牌就是它！作為Gentle Monster旗下品牌，TAMBURINS一推出即熱賣，從白色鋁管的金鍊護手霜，到貝殼護手霜，再到Jennie手上這款「香氛護手霜」，不僅外型亮眼，清爽不黏膩及瞬間吸收的潤澤質地，都成為該品牌暢銷的原因，此外，隱約散發的怡人香氣，更是為產品大大加分，來韓國絕對必買！

W.DRESSROOM 더블유드레스룸

韓國家居香氛品牌「W.DRESSROOM」，因為平價高質感而聞名，更曾經與知名韓漫《女神降臨》聯名；該品牌從香氛系列中，選出6種熱賣香氣製成護手霜，加入積雪草、摩洛哥與乳木果等保濕成分，滋潤乾燥的雙手，選用奶霜質地清爽、不黏膩，外包裝更延續品牌典雅、高貴的精神，加上淡淡的清香，讓擦護手霜成為生活中的質感樂趣。

ATHÉ 아떼

主打天然純素的小眾品牌「ATHÉ」，他們家的護手霜採用來自瑞士的有機保濕成分，並通過法國純素VEGAN認證，更加入天然的芳香精油，使用時能透過芬芳氣息，來緩和疲勞、療癒身心，而圓潤的外型，靈感來源自經海浪沖刷的鵝卵石，乘載著大自然的奧妙，握在手上小巧舒適，令人愛不釋手！

SEULMIT 슬밋

以長青的松樹作為品牌核心，「SEULMIT」更代表著韓國女性細膩、堅強的靈魂，更希望能藉由品牌傳達靈氣之美；該品牌護手霜帶有感性的香味和絲滑的質地，最特別的是，以「凝膠」方式呈現，打造出3款木質調護手產品，只要取適量於乾燥的雙手上，揉搓至吸收，即能保持滋潤與清潔，並留下迷人的香氣。

Wiggle Wiggle 위글위글

來自韓國的潮流品牌「Wiggle Wiggle」，以繽紛鮮明的色彩及招牌笑臉小花聞名，該品牌亦推出護手產品，以改善皺紋為產品主軸，Wiggle Wiggle共推出3款不同風味的護手霜，採用水感狀質地，加入維他命C成分改善老化肌膚，配上品牌經典明亮色系，富含趣味性，可愛又逗趣，送禮自用兩相宜！