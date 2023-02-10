fb ig video ETtoday search mobile

旅韓必敗護手霜一次看！Jennie愛牌香氣逼人、SEULMIT護手凝膠超特別

>

實習記者黃麗頻／綜合報導

隨著邊境解封，旅韓人士大大增加，而韓國天氣冷冽乾燥，護手霜似乎成為包包必備單品，該如何挑選也成為一大學問，《ET FASHION》整理出5款「旅韓必敗護手霜」，這個冬天就靠它們了！

TAMBURINS 탬버린즈

Jennie愛牌就是它！作為Gentle Monster旗下品牌，TAMBURINS一推出即熱賣，從白色鋁管的金鍊護手霜，到貝殼護手霜，再到Jennie手上這款「香氛護手霜」，不僅外型亮眼，清爽不黏膩及瞬間吸收的潤澤質地，都成為該品牌暢銷的原因，此外，隱約散發的怡人香氣，更是為產品大大加分，來韓國絕對必買！

W.DRESSROOM 더블유드레스룸

韓國家居香氛品牌「W.DRESSROOM」，因為平價高質感而聞名，更曾經與知名韓漫《女神降臨》聯名；該品牌從香氛系列中，選出6種熱賣香氣製成護手霜，加入積雪草、摩洛哥與乳木果等保濕成分，滋潤乾燥的雙手，選用奶霜質地清爽、不黏膩，外包裝更延續品牌典雅、高貴的精神，加上淡淡的清香，讓擦護手霜成為生活中的質感樂趣。

ATHÉ 아떼

主打天然純素的小眾品牌「ATHÉ」，他們家的護手霜採用來自瑞士的有機保濕成分，並通過法國純素VEGAN認證，更加入天然的芳香精油，使用時能透過芬芳氣息，來緩和疲勞、療癒身心，而圓潤的外型，靈感來源自經海浪沖刷的鵝卵石，乘載著大自然的奧妙，握在手上小巧舒適，令人愛不釋手！

SEULMIT 슬밋

以長青的松樹作為品牌核心，「SEULMIT」更代表著韓國女性細膩、堅強的靈魂，更希望能藉由品牌傳達靈氣之美；該品牌護手霜帶有感性的香味和絲滑的質地，最特別的是，以「凝膠」方式呈現，打造出3款木質調護手產品，只要取適量於乾燥的雙手上，揉搓至吸收，即能保持滋潤與清潔，並留下迷人的香氣。

Wiggle Wiggle 위글위글

來自韓國的潮流品牌「Wiggle Wiggle」，以繽紛鮮明的色彩及招牌笑臉小花聞名，該品牌亦推出護手產品，以改善皺紋為產品主軸，Wiggle Wiggle共推出3款不同風味的護手霜，採用水感狀質地，加入維他命C成分改善老化肌膚，配上品牌經典明亮色系，富含趣味性，可愛又逗趣，送禮自用兩相宜！

關鍵字：

護手霜, 韓國, Jennie, TAMBURINS, 冬天必備單品

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

專門盛產好老公的三大星座！經濟、家務他們全包，把另一半寵得像公主

專門盛產好老公的三大星座！經濟、家務他們全包，把另一半寵得像公主

減重不成反變醜！營養師提出「毀容式減肥法」，你中了幾個？

減重不成反變醜！營養師提出「毀容式減肥法」，你中了幾個？

楊冪搶當「真人版美少女戰士」！粉紅戰靴鑲嵌19000顆施華洛世奇水晶閃爆

楊冪搶當「真人版美少女戰士」！粉紅戰靴鑲嵌19000顆施華洛世奇水晶閃爆

好的底妝決定妝容精緻度！2023 最新「5款底妝」推薦 營養師揭「適當餓肚子」更健康！有助減肥，還能降低發炎反應 傻子與白痴全團最會穿是他！全員演繹GroundY前衛造型帥翻 《大力女子都奉順》8條肉麻金句盤點：我沒想到我會這麼愛你 你是宮崎駿筆下的哪個人物？從蘇菲、賑早見琥珀主⋯⋯揭露性格 送禮入門款！「情人節限定唇膏」盤點，直接攻佔她的心 小心沒瘦還傷身！新手常犯的168、52「間歇性斷食」4大誤區

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面