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盧正義被封「韓國20代最美女演員」　私服超有型網讚：根本洋娃娃本人

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實習記者黃麗頻／綜合報導

韓國演員人才輩出，演技固然重要，外型亮眼也超加分！日前有名韓國網友提到「盧正義是最近看起來最漂亮的20代女演員」引發熱議，底下紛紛留言：「我有追蹤她的IG，她真的太美了」、「看到本人的時候超級驚訝，真的太美了！」而盧正義的私下穿搭也受到推崇，一起來看這位「20代最美演員」的私服搭配吧！

＃粉嫩Y2K萌翻天

現年22歲的盧正義，當然不會錯過當紅的「Y2K」穿搭啦！一頭齊眉瀏海、頭戴「死亡芭比粉」寬版髮箍，不僅沒有翻車，皮膚更加白皙透亮，搭上同色系淡粉色字母上衣及拼接撞色牛仔褲，手戴Y2K必備袖套，復古美少女一秒現蹤，又粉又嫩萌到天際！

＃長裙一穿氣質輩出

不只有可愛，還能當個優雅小姊姊！肩背CELINE Matelasse手袋，盧正義身穿黑色削肩上衣，搭配卡其色百摺長裙，看似簡單的穿搭，卻顯現出典雅、高貴的氣質，百摺長裙上的綁帶設計更成為穿搭亮點，為整體的呆板嚴肅增添活潑意象，更符合盧正義的活力氛圍。

＃美式復古休閒帥氣

可甜可鹽絕對是盧正義的代名詞！只見她穿上寬鬆的灰色休閒套裝，頭戴與上衣圖示同色系的深綠色老帽，輕輕鬆鬆呈現美式復古風采，盧正義更將一頭長髮紮成雙辮子，讓整體造型更顯俏皮可愛，青春無敵美少女一枚！

＃毛絨洋裝根本人間芭比

「盧正義就是洋娃娃本人！」這套穿搭完全體現出這段話的意義；一身毛絨白色系洋裝，頭戴兔子耳朵髮夾，「小白兔公主」瞬間出現在大眾眼前！白色系的洋裝讓盧正義更顯精緻美麗，搭上及膝長靴，會被稱為洋娃娃本人當之無愧！

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關鍵字：

盧正義, 韓星, 演員, 私服穿搭, 那年我們的夏天

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