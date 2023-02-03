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相愛相殺的三大星座組合！TOP 1務實跟幻想超衝擊，戀愛就像同居的陌生人

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文／C編　圖／SBS

每個星座都有自己獨特的個性跟習慣，在跟人之間接觸時，往往會有合得來或是合不來之類的狀況，以下就盤點3大相愛相殺的星座配對，尤其是TOP 1這對情侶對戀愛認知完全天差地遠，如果突然想法一致就會很合，但沒有連線到，就會像是兩個陌生人，各自有各自的想像。

▲星座,金牛座,天蠍座,摩羯座,雙子座,雙魚座,水瓶座,占卜。（圖／SBS）

TOP 3：雙子座VS雙魚座

這兩個星座同時都是交友廣闊的類型，不僅同性朋友很多，異性緣也很好，這就變成阻礙兩人相愛的關鍵，加上兩人遇到事情，都是比較屬於「迴避」型人種，遇到困難不會積極去面對，反而互相推託，所以經常處在這種拉鋸的狀況下，感情當然會逐漸消磨。

▲星座,金牛座,天蠍座,摩羯座,雙子座,雙魚座,水瓶座,占卜。（圖／SBS）

TOP 2：金牛座VS天蠍座

這一對就是典型的相愛相殺配對，金牛喜愛天蠍無微不至的貼心與照顧，只要事情交給他絕對不用擔心，而天蠍則喜歡金牛沉穩踏實的安全感，但是金牛固執、天蠍控制欲極強，兩人一旦有不同的想法時，往往就會堅持己見，互不相讓，甚至引發爭吵、冷戰，誰也不理誰。

▲星座,金牛座,天蠍座,摩羯座,雙子座,雙魚座,水瓶座,占卜。（圖／SBS）

TOP 1：摩羯座VS水瓶座

如果TOP 2是個性不同，那摩羯跟水瓶就是對戀愛的認知完全不在一個水平，摩羯個性踏實冷靜，對戀愛講求腳踏實地，做事也比較一板一眼，但是水瓶完全相反，他們有著滿滿的想像力，總把愛情想像得特別夢幻、童話，所以兩人在一起就像是同居的陌生人，能思維搭上線就可以很甜蜜，不行就是同床異夢。

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關鍵字：

星座, 金牛座, 天蠍座, 摩羯座, 雙子座, 雙魚座, 水瓶座, 占卜

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