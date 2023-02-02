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早8也能搞定的「速成公主頭」！超簡單步驟1分鐘變出優雅髮型

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記者李薇／台北報導

編髮其實只要願意學，就有很多簡單的方式，可以綁出精緻、慵懶的完美造型，以下就盤點3款手殘人也能輕鬆學會的編髮教程，只要將原有的半丸子、馬尾換個方向或是加上裝飾，一下就可以變出華麗感十足的公主髮型，搭配穿搭更出彩。

【慵懶公主頭】

▲髮型,編髮,造型。（圖／小紅書）

1.直接從頭頂畫一個圓形抓出部分髮絲，用橡皮筋綁兩圈，然後紮出一個半丸子頭，並把丸子稍微抓鬆散一點。

▲髮型,編髮,造型。（圖／小紅書）

2.接著從一般公主頭會抓的位置（約從耳上）抓起兩邊的髮絲，在半丸子頭上方用橡皮筋綁馬尾，不要綁太緊，要距離頭皮有一段空間。

▲髮型,編髮,造型。（圖／小紅書）

3.將上半部的馬尾轉一圈之後，套住下半部分的半丸子頭，再稍微拉緊一下馬尾。

▲髮型,編髮,造型。（圖／小紅書）

4.最後調整一下頭型，抓出髮絲的蓬鬆度就完成。

▲髮型,編髮,造型。（圖／小紅書）

【公主雙包頭】

▲髮型,編髮,造型。（圖／小紅書）

1.先將頭髮綁出一個高馬尾。

▲髮型,編髮,造型。（圖／小紅書）

2.大約距離第一個橡皮筋一個手指距離的地方，再綁上第二條橡皮筋，最後一圈不要讓馬尾整個穿過去，稍微折起來固定即可。

▲髮型,編髮,造型。（圖／小紅書）

3.將第二個橡皮筋位置對準第一個橡皮筋的位置，將整個髮型折疊起來，拿出一個抓夾將髮型固定。

▲髮型,編髮,造型。（圖／小紅書）▲髮型,編髮,造型。（圖／小紅書）

4.最後將頭頂的髮絲稍微拉出、製造出鬆散的瀏海即可。

▲髮型,編髮,造型。（圖／小紅書）▲髮型,編髮,造型。（圖／小紅書）

【速成丸子頭】

▲髮型,編髮,造型。（圖／小紅書）

1.先將整頭頭髮往前梳，並抓出大約是一個拳頭大小的丸子頭，並且利用橡皮筋先纏繞一圈固定。

▲髮型,編髮,造型。（圖／小紅書）

2.接著將多餘的髮絲往上翻轉，包覆住第一個步驟的丸子頭，把剛剛的橡皮筋再次將頭髮綁起來。

▲髮型,編髮,造型。（圖／小紅書）

3.將多餘的馬尾碎髮可以纏繞在橡皮筋之外，用髮夾固定。

▲髮型,編髮,造型。（圖／小紅書）

4.最後拉鬆整個包子的造型，調整出適當好看的形狀即可。

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關鍵字：

髮型, 編髮, 造型

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