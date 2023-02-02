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潤娥甩甜美形象為MIU MIU換上性感濕髮　秀英大呼：一次讚不夠

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實習記者黃麗頻／綜合報導

擁「大韓民國的自尊心」美譽的潤娥，近年來演藝成績非凡，不僅以電影《機密同盟2》入圍青龍獎最佳女主角，日前更被選為MIU MIU全球模特兒，與知名攝影師Zoë Ghertner合作，拍攝2023春夏系列宣傳照，一改過往清純的形象，以性感的濕髮造型魅惑眾人。

作為MIU MIU 2023春夏系列大片唯一的亞洲代表，潤娥一甩甜美可人，身穿黑色貼身羅紋針織毛衣，內搭全白襯衫，配上同色系低腰短裙，一頭濕髮造型、簡單妝容示人，搭配迷濛的眼神、魅惑的神情，性感無比。

▲潤娥為MIU MIU拍攝性感大片。（圖／翻攝自IG@yoona__lim）

▲潤娥為MIU MIU拍攝性感大片。（圖／翻攝自IG@yoona__lim）

▲在MIU MIU 2023春夏宣傳照中，潤娥一甩甜美形象、性感魅人。（圖／翻攝自IG@yoona__lim）

而另一組卡其套裝大片，只見潤娥身穿品牌經典低腰褲，露出底褲褲頭，上身穿著同色系的麂皮大衣，微露招牌小蠻腰，與過往青春形象大為不同，以自身魅力詮釋MIU MIU獨特、別具一格的創新風格，更獲得團員秀英大讚：「為什麼只能點一次讚！」

▲安俞真 。（圖／品牌提供）

▲IVE安俞真備受FENDI青睞，年僅19歲即成為品牌大使。（圖／品牌提供）

南韓大勢女團IVE隊長安俞真，近來備受FENDI青睞，年僅19歲的她，繼宋慧喬、金多美後，成為南韓區品牌大使；在品牌官方宣傳照中，安俞真穿著2023春夏系列針織上衣及絲絨工裝褲，肩背經典Peekaboo Iseeu手袋，一展帥氣氛圍，輕鬆詮釋Z世代的潮流風格。

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關鍵字：

潤娥, MIU MIU, 少女時代, 2023春夏

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