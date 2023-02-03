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UNIQLO X INES聯名打造「擄男穿搭」　氣質襯衫、洋裝約會必勝

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記者王則絲／台北報導

UNIQLO與INES DE LA FRESSANGE 的長期聯名企劃，是許多女孩們每一季最期待的系列，這回UNIQLO X INES 2023春夏聯名正好搭上即將到來的西洋情人節，直接替大家搭配好了擄男約會造型，包括外套、襯衫⋯⋯等單品，隨意搭都氣質爆棚，全系列將於2月10日正式上市。

▲Uniqlo X ines。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO and INES DE LA FRESSANGE春夏系列將於2月10日正式上市。（圖／品牌提供）

UNIQLO與超模INES DE LA FRESSANGE今年春夏將招牌的法式美學融合印度風情，由於Ines曾多次前往印度旅行，從中激發出她對於大自然和手工藝的熱愛，因此本季靈感來自印度的香料和花卉，化作浪漫的清新春意色調和花紋，推出多款襯衫、洋裝、外套⋯⋯以及配件。

▲Uniqlo X ines。（圖／品牌提供）

▲Uniqlo X ines。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X INES系列焦點春季外套。（圖／品牌提供）

本季聯名焦點單品包括春季必備的輕薄外套，以3D織法製成的簡約開襟外套，和POLO領設計的針織衫，可當作上衣也可作為略帶正式感的外套，搭配上精簡剪裁的透膚感襯衫，很有法式女人味，若是搭配本次注入印度風格的花卉圖案襯衫，則營造出活力感受。

▲Uniqlo X ines。（圖／品牌提供）

▲Uniqlo X ines。（圖／品牌提供）

▲融入印度活力氛圍的襯衫單品。（圖／品牌提供）

本次多款洋裝和裙裝，也非常適合作為約會時穿著，像是格紋的V領洋裝，或是飄逸的傘裙，經典好搭，任何人都能輕鬆駕馭，提升品味與造型感的關鍵則在於配件的運用，適時加入一條皮帶點綴，抑或是用絲巾來裝飾包包、作為領巾，更能凸顯本身的氣質，擄獲男生的目光。

▲Uniqlo X ines。（圖／品牌提供）

▲Uniqlo X ines。（圖／品牌提供）

▲約會必勝裙裝以及皮帶、絲巾的配件。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

UNIQLO, INES, INES DE LA FRESSANGE, 聯名, 春夏, 襯衫, 洋裝, 情人節

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