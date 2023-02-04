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鬱卒時快吃！營養師曝「15種好心情食物」：巧克力選對才有效

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▲▼ 營養師曝15種好心情食物 。（圖／翻攝unsplash）

▲營養師分享15種能幫助調節情緒的「好心情食物」。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash

很多人心情不好的時候就喜歡吃些洋芋片、炸雞，再喝個手搖飲或是喝個小酒，但知名營養師高敏敏就提醒，這些食物雖然能帶來「短暫」的開心，但容易上癮、肥胖還不健康！其實很多健康食物也能讓你有快樂的效果，像是以下15種「好心情食物」，就能幫你穩定情緒，改善憂鬱、煩悶的心情。

＃香蕉

很多人覺得香蕉色氨酸很多，高敏敏指出其實香蕉不是色氨酸最豐富的水果，但香蕉富含維生素B6，可以幫助色氨酸轉換，製造「快樂荷爾蒙」血清素，改善大腦壓力，幫助放鬆心情。

▲▼ 營養師曝15種好心情食物 。（圖／翻攝unsplash）

＃魚類

尤其是深海魚，因富含Omega-3脂肪酸，可以減少憂鬱、延緩腦部的退化，像是鮭魚、鮪魚、秋刀魚、鯖魚都是很好的選擇，建議每周吃2～3次深海魚，一次獲得EPA、DHA、Omega-3等抗發炎營養素。

＃牛奶

牛奶含有的礦物質鈣能幫助放鬆肌肉、舒緩壓力，建議可以每天早晚喝一杯奶。

＃優酪乳／優格

若是不想喝鮮奶的時候，也可以選擇優格、優酪乳，腸道菌相可影響腦腸軸線，有好的腸道環境，也能幫助維持好心情。

▲▼ 營養師曝15種好心情食物 。（圖／翻攝unsplash）

＃燕麥

血糖起伏大，會導致心情容易鬱卒，而燕麥中的水溶性膳食纖維能幫助穩定神經和血糖，血糖穩定心情就會好，另外還有碳水化合物，能為身體提供能量。

＃核桃

核桃裡的礦物質鎂、鈣還有維生素E，都能幫助調解情緒，是天然的神經安定劑，還可以提升睡眠品質，建議一天一小把就好。

＃水

水會影響血流，而血流影響腦部運作，適量的水分可以幫助安撫放鬆情緒，所以平時水分攝取要充足，建議每日至少至少喝1500～2000cc的水分。

▲▼ 營養師曝15種好心情食物 。（圖／翻攝unsplash）

＃無糖茶

如果不喜歡一直喝沒有味道的水，也可以喝一杯無糖茶或是無咖啡因茶、花草茶，像是綠茶含有兒茶素，還有微量咖啡因，可以幫助平復心情，茶胺酸也可以幫助放鬆情緒。

＃黑巧克力

黑巧克力含有的類黃酮、可可鹼、可可多酚可以幫助調節情緒，增加大腦的血流量和迴路的順暢，但建議黑巧克力選擇越純越好，至少70%以上，85%的最好，因為越純的黑巧克力，添加糖就越少。

＃熱可可

熱可可和黑巧克力一樣，適量享用可以帶來好情緒，但建議不要加入過多的糖，可以加一點牛奶，同時補充每日鈣質所需。

▲▼ 營養師曝15種好心情食物 。（圖／翻攝unsplash）

＃雞蛋、雞胸肉

蛋白質可以幫助轉換快樂荷爾蒙，穩定情緒、放鬆心情，除了雞蛋，雞胸肉也是好選擇，還含有維生素B6，能改善憂鬱情緒。

＃全穀雜糧

全榖雜糧中含有膳食纖維及維生素B群，可以幫助養腸、健腦。維生素B群是維持神經系統運作的最重要維生素，可以透過全穀類、肉類、深色蔬菜來補充，最簡單的方式就是各種食物的原型均衡攝取。

▲▼ 營養師曝15種好心情食物 。（圖／翻攝unsplash）

＃莓果類

莓果富含花青素、莓果多酚，擁有強大抗氧化能力，可使大腦正常運作，像是藍莓、蔓越梅都可以幫助緩解壓力，所以心情不好的時候，可以試試來一把莓果。

＃毛豆

 毛豆富含的維生素B1可以幫助穩定情緒，減少憂鬱。

最後高敏敏也提醒，如果長時間沒辦法改善負面情緒的話，一定要尋求醫師、心理醫師的幫助。

關鍵字：

飲食, 食物, 好心情, 快樂食物, 情緒, 舒壓, 紓壓, 營養師

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