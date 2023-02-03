控制飲食有解！營養師傳授「豆漿餐盤飲食法」，讓你養回小鳥胃

▲豆漿是控制飲食時的好朋友。（圖／Pexels、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

過年在家吃吃喝喝，你的食量也悄悄變大了 嗎？開工第一天，不少人正準備開始飲食管理，卻發現享受大魚大肉後，執行飲食管理比年前更痛苦！營養師趙函穎和大家分享「高纖豆漿餐盤飲食法」，教你透過飲食原則讓你無痛回歸小鳥胃。

什麼是「高纖豆漿餐盤飲食法」？

許多人一聽到飲食管理，馬上就浮現痛苦挨餓的慘況，尤其在享受年節美食後，更難忍受餓肚子的折磨。營養師趙函穎為此傳授大家「高纖豆漿餐盤飲食法」，先順應身體熟悉的飲食習慣再慢慢調整，降低大吃大喝後突然大幅改變飲食的失敗風險，提高飲食法成功率。此外，更利用高纖、植物性蛋白質等多種優質營養，讓膳食纖維增加飽足感並一步步減少進食量，吃的滿足也減輕負擔。

第一階段：餐前一杯高纖豆漿 高纖增加飽足感

餐盤飲食法的第一階段最重要的是「維持飽足感但慢慢減少餐盤份量」，因此可以在餐前先飲用一瓶高纖豆漿。同時要把握蔬菜和肉類2:1的比例，其餘則可按照自己日常飲食習慣。高纖豆漿含有膳食纖維、植物性蛋白質等多種優質營養，其中的膳食纖維亦可提升飽足感。

參考吃法：１瓶低糖高纖豆漿＋1碗白飯+1份煎牛排+2份炒青菜+一顆溏心蛋





第二階段：聰明選擇植物性蛋白質

第二階段則需專注在蛋白質的選擇，以「植物性蛋白質+白肉」，例如用高纖豆漿＋雞肉、魚肉來取代牛、豬肉。植物性蛋白質的可提供與動物性蛋白質互補的多元營養選擇，在膳食纖維提供飽足感的同時也可以均衡飲食。需注意的是餐點烹調方式建議以燙、滷、蒸為主，也別忘了蔬菜和肉類同樣要維持2:1的比例，此外也可以嘗試多色蔬菜、補充不同營養。

參考吃法：１瓶無加糖高纖豆漿+1份滷鮭魚+2份蒸的多色蔬菜(番茄、菇、玉米筍、茄子)