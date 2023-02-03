營養師曝「全家蔬食熱量圖鑑」　教你聰明吃素更健康

▲素食者的蔬食選擇越來越多。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

越來越多人開始吃蔬食，甚至有些人會自訂一周1-2天吃蔬食，讓腸胃消息一下。走訪超商也發現，冷藏櫃中越來越多蔬食提供給素食朋友選擇，究竟怎麼挑才吃得健康？營養師高敏敏分享蔬食熱量圖鑑，同時加碼這樣吃，讓你健康吃素，營養更加全面化。

究竟吃素要怎麼吃才健康，營養師高敏敏建議以下6點，教你聰明均衡搭配，除了主食外，不妨額外搭配一杯無糖豆漿、水果沙拉，吃起來方便又營養。

1.吃深色蔬菜＋菇藻類：維生素更充足



2.豆類＋穀類：蛋白質更均衡



3.多原型、少加工：避免加工素肉食品



4.多食材種類：增加獲取各營養素及植化素機會



5.用油常變化：烹調油應視烹調方式交替使用



6.適量補充核果類：豐富油脂可以補充人體所需熱量，像是腰果、杏仁等核果類都很不錯

營養師也提醒，挑選蔬食除了看熱量以外，鈉含量也是挑選重點，衛福部建議 每日鈉總攝取量不宜超過2400mg（=6g的鹽），吃太多容易使水分滯留體內，水腫就會跟著來。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#蔬食熱量圖鑑

多彩烤蔬奶醬燕麥焗飯 431g

熱量：573kcal/鈉含量：991mg

打拋風植蔬餐盒 412g

熱量：490kcal/鈉含量：1195mg

烤蔬菜番茄筆尖麵 355g

熱量：451kcal/鈉含量：1012mg

彩蔬洋芋三明治 114g

熱量：211kcal/鈉含量：-mg

嫩豆花 300g

熱量：187.4kcal/糖含量：21g

麻油猴頭菇燉湯 320g

熱量：185kcal/鈉含量：589mg

薑汁藜麥溫野菜 196g

熱量：172kcal/鈉含量：496mg

鮑菇脆筍飯糰 108g

熱量：165kcal/鈉含量：237mg

小滷青蔬 167g

熱量：65kcal/鈉含量：798mg

台灣杏鮑菇 100g

熱量：41kcal/鈉含量：3mg

鮮香菇 120g

熱量：25.2kcal/鈉含量：1.2mg

茭白筍 100g

熱量：20kcal/鈉含量：5mg

玉米筍 60g

熱量：15.6kcal/鈉含量：1.2mg