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2023 Met Gala向「傳奇老佛爺」致敬　杜娃黎波、費德勒擔任主席超驚喜

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實習記者黃麗頻／綜合報導

「時尚奧斯卡」MET Gala（美國大都會藝術博物館慈善晚宴） 將於2023年5月1日舉行，而今年這場時尚盛會的主題，將環繞在「Karl Lagerfeld：A Line of Beauty」，以此向傳奇設計師卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）致敬，看看各名人如何用自身魅力演繹「In honour of Karl」的經典靈魂。

去年（2022年）MET Gala由「花邊教主」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）與老公「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）等人擔任聯合主席，而今年的聯合主席陣容讓人超驚喜，邀請到奧斯卡女星潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz）、「黑豹親衛隊」麥可娜柯爾（Michaela Coel）、「網球之王」羅傑費德勒（Roger Federer）、英國性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa），以及「時尚惡魔」安娜溫圖（Anna Wintour），眾星雲集讓人好期待！

▲▼ MET GALA 。（圖／路透社）

▲▼ MET GALA 。（圖／路透社）

▲去年由布蕾克萊芙莉擔任聯合主席之一，而「時尚惡魔」安娜溫圖今年依舊續任。（圖／路透社）

曾於2019年參與過此盛會的杜娃黎波，先前也在IG上興奮宣布，自己將成為今年MET Gala的聯合主席之一，並表示這場盛會「將為服裝學院提供年度主要資金來源」，用於展覽、出版、收購、運營和資本改善。


除此之外，今年的「The MET」展覽主題同樣圍繞在「A Line of Beauty」上，將展出高達150件老佛爺的原創造型與草圖，包括在CHANEL、FENDI、Balmain、Chloé、Patou時期，以及他的同名品牌設計；官方更透露，此次特別找來老佛爺最喜歡的建築師之一「安藤忠雄」參與展區設計，希望能藉此展覽傳達卡爾對時尚界的影響及傳奇的創作過程。

▲「The MET」展覽將展出高達150件老佛爺的原創造型與草圖。

費德勒也是此次聯合主席之一，日前受邀出席法國第一夫人布莉姬（Brigitte Macron）舉辦的慈善演唱會，並在IG上貼出與韓女團BLACKPINK的合照，更寫下：「我的孩子說這一定要發在IG。」逗趣可愛的畫面在短短5天內，吸引近乎130萬的讚數！

關鍵字：

MET Gala, MET Gala 2023, Karl Lagerfeld, Dua Lipa

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