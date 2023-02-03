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廖曉喬樂收香奈兒小廢包　謝老公貼心送進心坎裡

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▲▼ 廖曉喬 。（圖／翻攝IG）

▲廖曉喬與Alan日前歡慶兒子Tristan 2歲生日，幸福洋溢。（圖／翻攝bridgette_xoxo IG）

記者陳雅韻／台北報導

微風集團千金、集團策略長廖曉喬，2019年和小10歲的老公董子淳（Alan）結婚，昨歡慶結婚4周年，她開心收到老公送的香奈兒（CHANEL）小包，寫下「謝謝你知道我最近喜歡小廢包」，足見Alan平日觀察入微，深知她的喜好才能將結婚紀念禮物送進她的心坎裡。

▲▼ 廖曉喬 。（圖／翻攝IG）

▲廖曉喬在結婚4周年當天，樂收老公Alan送的香奈兒小包。（圖／翻攝bridgette_xoxo IG）

廖曉喬與Alan 2019年宣布結婚喜訊，2021年1月生下兒子Tristan，近期將迎接第二胎女兒誕生，農曆年期間剛好是兒子2歲生日，全家特別穿上喜氣紅色辦慶生會，廖曉喬表示：「跟肚子裡的妹妹一起慶祝，感覺特別開心。」

▲▼ 廖曉喬 。（圖／翻攝IG）

▲廖曉喬與Alan歡慶結婚4周年，即將迎接第二胎女兒誕生。（圖／翻攝bridgette_xoxo IG）

孕媽咪廖曉喬每回po文，時尚穿搭都讓人驚艷，昨她秀結婚4周年愛的禮物香奈兒包，她頭戴CELINE毛線帽、露肩帶的毛線衣，搭配圈式耳環以及超過5克拉的閃亮結婚鑽戒，雖是黑白照，依然相當吸睛。

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關鍵字：

廖曉喬, 香奈兒, CHANEL

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