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懶婦實測／台製雷姬D8掃拖機器人　不卡長髮、壓縮集塵超實用

Elisa

雙魚座，時尚消費記者，不喜胡思亂逛的購物，喜歡對一個人也友善的咖啡店。

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▲雷姬D8掃拖機器人以壓縮集塵思維，不同於市售大多數自動集塵使用模式搶市場。（圖／記者蔡惠如攝）

文／Elisa

打掃的需求無時無刻都在，近年我們看到掃拖機器人有多種升級的設計，而「自動除塵」則是目前大部分品牌升級的主流，之後還延伸洗布烘乾等模式，去年底台廠HOBOT推出旗下最新款掃拖機器人LEGEE-D8（以下稱雷姬D8），不強調自動吸塵，而是在集塵盒裡面注入「壓縮」概念，令人好奇，現在就來試它一試。

▲雷姬D8掃拖機器人。（圖／記者蔡惠如攝）

▲雷姬D8掃拖機器人。（圖／記者蔡惠如攝）

家電的設計好壞，在於實用與否，而實用的程度主要在「使用者需求」，所以我建議要購買家電之前，請先列出你最在意的點，才能真正買到自己滿意的產品。首先我對掃拖機器人需求有三大項，包括「能吸長髮不糾結」、「拖的要乾淨」、「集塵清理方便」，其他像是掃除聲音、APP好用度等等我都覺得列在附加條款就好。

▲雷姬D8掃拖機器人。（圖／記者蔡惠如攝）

▲家中有長髮成員，隨處可見的地景。

首先家中成員有一頭幾乎及腰的長髮，這種髮型只要掉個幾根，整個就會很明顯，再加上周邊的塵埃，其實是非常惱人的，曾使用過滾刷設計的產品，不僅大滾刷纏，旁邊的側滾刷也纏，真的會清纏髮清到很厭世，且不處理還會影響整體的清潔力，另外家中也有超好奇的小孩，動不動就在地上做人體拖把那類的事，所以濕拖要有一定清潔力（不然是在抹心酸嗎？）。

而去年底上市的雷姬D8強調有專用的吸髮口，此外在網路上拖地的評價也還算正面，另外D8還強調一個全新設計，就是在集塵盒裡面有一個專屬的壓片，能將灰塵「壓實」，不但可以省下更多集塵空間，而且灰塵在清理時可以「拿起丟掉」，直接挑戰我的三大痛點，有沒有真功夫一試便知。

▲雷姬D8掃拖機器人。（圖／記者蔡惠如攝）

▲雷姬D8底部，可看到最上方的專屬吸毛髮口、滾刷與左上方側刷（尚未裝置），下方藍色管線則是出水管，採用履帶設計。

在約莫4年前IRobot Roomba i7首度推出自動集塵盒設計，之後自動集塵的商品將在市面上排山倒海出現，相對的掃地機器人的高度，因為要安置集塵座與集塵袋的空間，也將整體高度往上推高，雷姬D8捨去集塵袋設計，將2公釐厚的刮板放置在集塵盒內進行壓縮，除可減少倒塵次數之外，還能將毛髮塵埃變成較硬的「類塊狀狀態」，在傾倒時減少塵埃飛揚。

▲雷姬D8掃拖機器人。（圖／記者蔡惠如攝）

▲雷姬D8掃拖機器人。（圖／記者蔡惠如攝）

▲從側邊可以清楚看到刮壓版（黑色）的設計。

▲雷姬D8掃拖機器人。（圖／記者蔡惠如攝）

▲雷姬D8掃拖機器人。（圖／記者蔡惠如攝）

▲以弧形濾網配合刮壓板達到壓縮效果，全集塵盒包括濾網均可水洗。

說實話我一開始看到雷姬D8的集塵盒，心中第一個念頭是「這集塵盒也太小了」，相較於我之前使用的掃拖機器人，雷姬D8的集塵盒僅僅只有它的2／3，雖然刮板只有2公釐厚，但在小空間內看起來相對巨大，在集塵盒旁邊則是水箱，無法直接取下，要使用盒內的專屬瓶注水，一次注水的容量約莫是200ml，也讓我覺得是否要常常補。

▲雷姬D8掃拖機器人。（圖／記者蔡惠如攝）

▲集塵盒僅一個手掌大，一開始會覺得是不是太小了啊。

▲雷姬D8掃拖機器人。（圖／記者蔡惠如攝）

▲內部配置集塵盒旁邊是水箱，水箱無法拆卸，左邊開關是總電源，長時間不使用可以關上。

家中大小約莫30坪、髒污程度一般，但在我試用一個月的期間（是的我用了整整一個月），一天平均讓它出勤2回，包括一次乾吸與一次濕拖，我只有清過2次集塵盒，而且還沒補過水箱。

集塵盒讓我滿驚豔的，雖然本人很討厭清集塵盒，對之前自動集塵功能也感到很興奮，不過因為生活空間有限，我通常都把拖掃機器人放置在客廳椅子下方，自動集塵功能的產品對我來說有點太巨大，且刮板確實有壓緊盒內的灰塵與毛髮，幾乎9成的灰塵真的可以「拿起丟掉」。

《通知》以下為集塵盒實測使用開箱，可能引發不喜髒亂者不適，請斟酌觀賞。

▲雷姬D8掃拖機器人。（圖／記者蔡惠如攝）

▲雷姬D8掃拖機器人。（圖／記者蔡惠如攝）

▲壓縮後的狀態是可以直接拿起的，細看會看到很多毛髮，可拿起約9成的灰塵。

當然還是有細碎的塵埃，而且很多都會卡在濾網上，雷姬D8的集塵盒設計全水洗（包括濾網），如果生活很趕建議一個月洗一次就好，一次拿起9成灰塵丟掉，對討厭清集塵盒的我來說還可以，而且我還能把雷姬D8隱藏在客廳座椅之下，不必考慮挪出空間的放置問題。

▲雷姬D8掃拖機器人。（圖／記者蔡惠如攝）

▲濾網上還是會有塵埃，這時就要用水洗來清潔。

此外，專屬吸毛髮口也讓我覺得是「解決問題的設計」，在我使用期間，毛髮從來沒纏繞在滾刷上，即便是側刷也很少有，且毛髮清潔的很有感，我覺得應該也非常適用在養寵物的族群，濕拖的表現也很不錯，但陳年污漬、油漬還是要靠自己手動清除，一般的清掃表現是好的，水痕也很少，拖完光腳走在地板上是有清潔感的，至少小孩在雷姬D8拖完後再拖一次，我也不用太擔心的程度。

▲雷姬D8掃拖機器人。（圖／記者蔡惠如攝）

▲此為使用2週後的狀態，在這期間每天進行清掃，可看到履帶上的使用痕跡，不過滾刷上是沒有毛髮纏繞的，家中有超30公分以上長頭髮的成員。

而其他包括掃除時的聲音不會太大聲，而且少有高頻音，APP介面除地圖操作有點複雜，其他基本訊息通知、操控上也都沒有問題。而雷姬D8偵測系統為自家開發的「SLAM智能導航技術」，對於家具與牆面邊緣，確實比其他品牌來得「較為小心」，也限制了在邊角的清掃能力，不過前一代在網路上討論的狀況，在雷姬D8測試期間並沒有出現，多半能自動完成全區的清潔。

▲雷姬D8掃拖機器人。（圖／記者蔡惠如攝）

▲雷姬D8掃拖機器人。（圖／記者蔡惠如攝）

▲基座有收納電線的設計，但整體份量感較低，需要使用黏貼在地上才能讓機體回基座時避免移動，這對喜歡換位子的使用者來說會有點不便。

總結我覺得雷姬D8在家中有欲處理毛髮（尤其是長頭髮）、一般拖掃與不考慮高架自動集塵盒的使用者，幾乎是全數命中的，另外雷姬D8於今年5月左右也將推出專屬抹布清洗座「雷姬嚕嚕Legee LuLu」，給有需要的消費者擴充功能，雷姬D8定價19,800元，限期特價16,800元，洗布座售價則尚未公布。

▲雷姬D8掃拖機器人。（圖／記者蔡惠如攝）

▲雷姬D8掃拖機器人。（圖／記者蔡惠如攝）

▲雷姬D8掃拖機器人。（圖／記者蔡惠如攝）

▲雷姬Lulu洗布座採用專屬管線清潔而非全底盤清潔，所以底部不會有水，就不會有底盤堆積髒污的問題，預計今年5月上市。

若很注重拖地效果，去年底也有相關新產品出現，LG繼去年推出A9T系列濕拖無線吸塵器之後，今年再推出最新機種CordZero A9 TS蒸氣系列濕拖無線吸塵器，安裝「蒸氣雙旋濕拖吸頭」，可釋放60度高溫蒸氣於拖布，針對醬料、油漬、蠟筆痕都能輕鬆去除，且不使用清潔劑也能對抗陳年污垢，家中有小孩或寵物，不喜歡使用清潔劑的家庭很適合；而安全裝置，只要抬起機身或是20秒未運作，蒸氣就會自動停止。

▲LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器。（圖／品牌提供）

▲LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器。（圖／品牌提供）

延續A9T大全配的概念，蒸氣系列濕拖A9 TS也有智慧集塵收納充電座，可進行自動集塵，並設計3重過濾系統，能在自動除塵過程中去除細微灰塵，新一代更降低12%的自動除塵運行時間，內建UVC紫外線殺菌，其使用專屬2.5公升大容量抗菌集塵袋，由抗菌材料製成，減少堆積的灰塵對健康產生危害的機率，除白色之外還推出超美的石墨綠，單支售價39,900元。

▲LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器。（圖／品牌提供）

▲LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器。（圖／品牌提供）

▲LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器。（圖／品牌提供）

大陸品牌小米去年也在台發表一款高溫無線洗地機 W10 Ultra，強調基座可加熱水溫至75度，再注入洗地機內，機身可兼具吸塵、熱水拖地兩種功能，而基座除充電外，還能自動清除滾刷，分離髒水與烘乾，並提供3種操作模式，包括「自動模式」、「高功率模式」、「吸水模式」滿足使用需求，售價20,995元。

▲小米今在台展示旗下最新86吋大尺寸電視。（圖／業者提供）

關鍵字：

實測, 雷姬D8, 掃拖機器人, 無線吸塵器, LG, 蒸氣濕拖, A9TS

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