LVMH精品電商折扣開跑！　超夯Burberry半月包3萬有找、Chloé風衣對折

記者鮑璿安／台北報導

法國LVMH集團精品電商網站24S在情人節前夕迎來優惠，包括Burberry、Loewe多款熱門單品都在折扣清單內，Burberry 主打的半月包「Olympia Bag」折上折後落在台幣3萬元上下即可入手，幾乎打對折。此外，若偏好較為小眾的設計師品牌，那麼英國Coggles電商也有優惠品項，不用排隊直接送到家。

▲法國LVMH集團精品電商網站24S迎來優惠，輸入優惠碼「EXTRA20」享有額外8折。（圖／翻攝自官網）

「24S」即日起至2月7日展開限時優惠，針對精品鞋款、服飾、包款配件都有折扣，品牌多元包含LOEWE、Valentino、Balenciaga、Burberry等，若消費滿$1,600（約台幣47,476）可再輸入優惠碼「EXTRA20」享有額外8折。

▲Chloé經典風衣現省8萬元，入手價有望落在6萬4千元左右。（圖／翻攝自官網）

因不少商品原先就有約5折優惠，搭配上優惠碼使用更加划算，舉例Chloé經典風衣「Long coat」品項，原價約16萬台幣，在優惠檔期內來到對折8萬元，同時享有額外優惠碼8折優惠，最後入手價有望落在6萬4千元左右。於2020秋冬首度亮相的Burberry熱門半月包同樣參與折扣，3萬元有找；而COACH也有多款實用肩背包打7折，台幣1萬元以下可入手。

▲Burberry熱門半月包同樣參與折扣，3萬元有找。（圖／翻攝自官網）

此外，英國Coggles電商也有折扣活動，設計師品牌Ganni、Tom Dixon、Lanvin 等最高可享受 70% 的折扣，首次消費輸入優惠代碼「NEWCOG」另可有9折優惠。

▲英國Coggles電商針對小眾設計師品牌有折扣。（圖／翻攝自官網）

