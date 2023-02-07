Jisoo隨身包包大公開！超萌美樂蒂藥盒、DIOR潤唇膏不能少

實習記者黃麗頻／綜合報導

韓女團BLACKPINK成員Jisoo近期開設YouTube頻道「행복지수 103%」，與BLINK分享世界巡演的日常，日前剛結束科隆演唱會的她，也趁著休息空檔拍攝VLOG，其中更公開展示包包裡的隨身小物，快一起來看看Jisoo的包包究竟有什麼東西呢！

▲身為三麗鷗家族的狂粉，美樂蒂藥盒是「堅定取向」（圖／翻攝自YouTube／행복지수 103%，下同）

身為三麗鷗家族的狂粉，美樂蒂藥盒絕對是Jisoo的堅定取向，更俏皮展示藥盒上的使用痕跡，針對藥盒，她分享道：「平常會從家裡準備一些常備藥，以便不時之需。」

▲因為接髮的關係，Jisoo會隨身攜帶髮飾，方便整理頭髮。

Jisoo包包裡的第二樣必需品則是「髮飾」，她提到：「最近因為接了髮，頭髮變很長。」自己也不太會整理，所以造型師就準備了一些橡皮筋，方便她紮起辮子，此外，Jisoo有時候會將頭髮紮成馬尾，而髮圈竟然也是「HELLO KITTY」，足以看出她對凱蒂貓的熱愛！

▲Rosé在巴賽隆納買給Jisoo的「兔子鑰匙圈」，讓她愛不釋手。

接下來，Jisoo分享團員Rosé在巴賽隆納買給她的「兔子鑰匙圈」，可愛的模樣讓Jisoo愛不釋手；而身為DIOR全球品牌大使，Jisoo的包包怎麼會少了經典的潤唇膏呢？她透露，平常會在包包放置「一深、一淺」兩隻唇膏，方便各場合使用，最後Jisoo也表示：「這次的包包比較小，下次背大包包的話，會再拍一次！」想必BLINK已經期待不已啦！

▲身為DIOR的全球品牌大使，Jisoo的包包不會缺少經典的潤唇膏！