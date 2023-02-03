星巴克推薦「2間門市」喝咖啡能邊賞櫻　連續15天網路優惠品項曝光

▲星巴克官方推薦2間櫻花盛開門市。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

時序進入2月也將迎來春天，最象徵春意來臨的櫻花也陸續綻開新姿，星巴克官方化身報馬仔，告知有2間門市正進入充滿春意的觀賞期，推薦星迷們可前往體驗春天並拍出美美照片，感受季節美好，另別忘星巴克於2／14前舉辦網路活動，優惠獎項也在此公開。

櫻花捎來了春日訊息，路上都可看到民眾經過櫻花樹下拍照的身影，星巴克官方也表示在草山門市，戶外區目前櫻花紛紛盛開，在戶外綠茵草地與門市建物美式風格的白色木造建築襯托下，構成一幅春日美景，很適合前往一遊。

▲星巴克草山門市。（圖／業者提供）

此外，另一間櫻花盛開門市則為林口文化三門市，門市外櫻花也正盛放，落葉與樹上繽紛的美景更吸引許多顧客駐足圍觀，並推薦加碼林口中山門市，該門市以鄰近知名櫻花景點為靈感，門市內設計融合櫻花樹的元素，高挑的天花板以三座高低層次相間的造型垂管，打造出有如在櫻花樹下的體驗，周遭也有種植11棵八重櫻，在之後櫻花盛開時，將會與內斂典雅的日式風格建築相互輝映。

▲星巴克林口文化三門市。（圖／業者提供）

星巴克從1／31至2／14期間，推出「大好錢兔 每日咖啡運勢抽籤數位體驗」，在期間登入活動網址，選擇你想要的兔年運勢籤，就可領取專屬優惠券，完整優惠品項包括「兩杯特大杯買一送一」、「 兩杯特大杯黑咖啡系列買一送一」、「兩杯特大杯特選濃縮咖啡飲料系列買一送一」、「兩杯大杯第二杯半價」、「任一飲料搭配任一 糕點，可享有30元折價優惠」。

此外需要注意兌換時間是每天早上11點至晚上8點，兌換期間為獲券日+2天，每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠憑證。

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