喬治傑生愛心項鍊表白　純銀款不到萬元寵她

▲模特兒戴Hearts of Georg Jensen喬治傑生之心項鍊，5,500元。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

愛的形狀、愛的字樣化為具體珠寶，在情人節送給心儀之人，絕對是最真摯的告白。丹麥精品品牌喬治傑生（Georg Jensen）將甜蜜情意濃縮於新作Hearts of Georg Jensen喬治傑生之心項鍊，以「同心相守」為靈感，將2個大小和形狀各異的半心合而為一，展現如雕塑品般的三維立體輪廓，純銀款式5,500元即可擁有。

▲喬治傑生之心系列18K金項鍊，28,500元。



喬治傑生為演繹2個獨立個體彼此包容、成就愛情最好模樣的意象，以優美線條勾勒出2個不盡相同的半心形狀，卻又巧妙融為一體，立體的不對稱設計優雅又極具個性，除了入門的純銀款，另有亮眼的18K金款式。

▲MIKIMOTO Love Collection 珍珠鑽石墜鍊18K粉紅金款37,500元，18K白金款37,500元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

以珍珠設計著稱的MIKIMOTO，運用18K粉紅金或白金呈現立體的「Love」字體項鍊，當中的字母「o」特別以圓潤的珍珠點綴，字母「e」下方則垂墜小鑽，大方展現愛意；此外，品牌以標誌性的珍珠戒指為靈感，推出全新Ring Charm Collection項鍊、耳環與耳骨夾，彷彿將小巧的單珠戒指戴上身，俏皮可愛。

▲MIKIMOTO Ring Charm Collection珍珠串鍊，80,000元。

