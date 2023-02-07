說・流行／Human Made賣甜甜圈還出制服？「美食家」Nigo把糖霜變最潮元素

記者鮑璿安／專題報導

擁有A Bathing Ape 創辦人、Kenzo創意總監多元身分的潮流教父Nigo，於2011年打造潮流品牌 Human Made，他以獨到眼光賦予美式復古風新生命，在今年（2023年）情人節前夕更獻上了與美國甜甜圈品牌Krispy Kreme Doughnuts聯名系列，單品不僅潮、還很可口，該稱他是最有設計才華的美食家。

Human Made 與美國知名甜甜圈品牌Krispy Kreme Doughnuts聯名，原因之一當然是Nigo本人愛吃甜甜圈，他以Krispy Kreme標誌性的原味糖霜甜甜圈（Original Glazed）為契機實現本次合作，帶有糖霜甜甜圈印花的服飾，融入Human Made童趣文字Logo以及愛心圖樣，竟然毫無違和感。這也可視為品牌所主打美式潮流的一種延伸，不曾想像過一件繡上Krispy Kreme標誌的工裝，會有如此熱度。

▲Human Made 與美國甜甜圈Krispy Kreme Doughnuts聯名系列單品 。（圖／翻攝自IG）

系列囊括實穿的工裝夾克、運動衫和T恤，也跨足小物領域，帶來了鑰匙飾品、別針徽章和靠墊等配飾，Nigo用獨到設計感將令人垂涎欲滴的糖霜變得潮流化，令人看到這系列單品順便勾起食慾。雙方不光碰撞出新穎設計，這次還帶來了真正可以食用的三款新產品甜甜圈，在涉谷的Krispy Kreme Doughnuts專賣店登場，包括擁有酸甜口味的草莓、巧克力，以及原味糖霜甜甜圈版本，皆裝點了Human Made品牌標誌元素，三線以及愛心交織。

▲涉谷的Krispy Kreme Doughnuts專賣店登場聯名甜甜圈，將Human Made標誌元素吃下肚 。（圖／翻攝自IG）

或許Nigo本就是被潮流耽誤的美食家？回顧Human Made各式各樣的精彩聯名，少不了2018年與速食品牌肯德基 KFC的合作，還在紐約開設了一日 Pop-Up快閃店，該系列名為「HUMAN MADE Original Recipe」，主演圍繞KFC紅白風格，打造了「上校」圖案外套、帽T等單品，而無論聯名對象怎麼變化，Human Made總是可以用品牌自身的美式特質完美轉換，端出一道好菜，讓潮流迷吃下肚。





▲2018年Human Made與肯德基聯名成為話題 。（圖／翻攝自IG）