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苗栗大湖草莓季一日遊這樣玩！果醬雞蛋糕、草莓雪花冰必吃

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圖、文／MENU美食誌

一年一度的苗栗大湖草莓季開始了！快跟著小編開啟苗栗大湖之旅吧。

一日遊行程美食攻略：

Hen厚食雞蛋糕→大湖酒莊 → 草莓文化館 → 巧合草莓園→花間集→ 巧克力雲莊→ 湖畔花時間→天空之城

HEN厚食雞蛋糕
大湖鄉八寮灣9鄰3號

早餐來點有特色的！hen厚食是客語發音的很好吃。有著大湖字樣以及可愛草莓造型的雞蛋糕，內餡為草莓果醬，一份有六顆，皆為現點現做。用完早餐我們準備開始一天的行程，先到附近的大湖酒莊走走吧！

▲HEN厚食雞蛋糕。（圖／美食客地方恰北北媽媽提供）

大湖酒莊
大湖鄉富興村八寮灣2-4號

有沒有看到一個巨大的草莓！大湖酒莊前有一個大草莓是遊客來訪必拍的一景，酒莊內有草莓生態展示區、販賣草莓相關商品及草莓特色料理，喜歡草莓的朋友們荷包準備大失血啦！

接著可以到草莓文化館走走，館內有農產品展售區、放映室及禮品區，還有五樓的空中花園，可鳥瞰大湖地區的田園之美；欣賞完美景，就要去巧合草莓園採草莓嘍！自己採的最好吃。

▲大湖酒莊。（圖／美食客Tammy Chou提供）

花間集
大湖鄉九鄰2-9號

時光飛逝，午餐時間要帶大家來花間集用餐。室內佈置成歐式鄉村風，以複合式餐點為主，草莓季時還有更多草莓特色料理，推薦草莓牛奶鍋、草莓雪花冰和鬆餅。

飽餐一頓後，要去巧克力雲莊玩DIY！巧克力雲莊內有特別的巧克力大餐還有巧克力DIY，還有免費的導覽可參加，非常適合親子同遊。

▲花間集。（圖／美食客馮天儀提供）

湖畔花時間
大湖鄉義和村淋漓坪126號

早上的行程除了美食，還有一些手動課程，現在來點輕鬆愜意的午茶時光！湖畔花時間是大湖著名的庭園咖啡廳和溫泉民宿。餐廳分為室內用餐區和露天用餐區，提供異國風味料理，環境很清幽，可以獨占湖景視野，非常適合享受假期。休息過後，我們要準備前往城堡吃晚餐了！

▲湖畔花時間。（圖／美食客Pete提供）

天空之城
大湖鄉33號

風景美氣氛佳，很快的到了一日遊的最後一站。隱蔽山區的夢幻天堂古堡，可以眺望遠方的鯉魚潭水庫，除了精緻的牛排套餐，也有午茶套餐能享用，門票可以拿來折抵消費。

看著如詩如畫的美景，小編要跟大家道聲晚安了！

▲天空之城。（圖／美食客Felicia提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 苗栗, 大湖, 草莓季

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