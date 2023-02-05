「檸檬蛋糕 」成台中最強伴手禮！6間超人氣推薦　送禮自用兩相宜

圖、文／MENU美食誌

說到台中伴手禮，你還只想的到太陽餅嗎？快把這篇收藏起來，讓你成為台中伴手禮達人！

禾雅堂經典乳酪蛋糕

台中市北屯區

外觀為日式庭園造景，裝潢雅緻。有基本款的輕乳酪跟重乳酪蛋糕，還會不定期推出特殊口味的重乳酪蛋糕，以精緻貴氣的金箔鋁箔紙單顆包裝，非常適合送禮。

▲禾雅堂經典乳酪蛋糕。（圖／美食客Alice愛麗獅提供）

讓一糖蛋糕專賣店

台中市南屯區

門口有著浮誇大檸檬招牌，使用來自屏東萬丹鄉的有機檸檬，以檸檬為基底，外層為含檸檬皮的檸檬淋醬，入口微酸微甜，蛋糕體口感綿柔，清爽美味。

▲讓一糖蛋糕專賣店。（圖／美食客丁丁提供）

BAKKI HANDMADE

台中市西區

隱身在高樓裡的室外桃源，建築為清水模風格，店內除了蛋糕，也有販售質感雜貨。Bakki Handmade的磅蛋糕為迷你尺寸，口感紮實，甜味適中非常好吃。

▲BAKKI HANDMADE。（圖／美食客kiki提供）

時境DEGUSTER甜點

台中市北區

以法國鮮奶油擠出經典玫瑰花，為IG打卡的熱門甜點！一個禮盒可選三種口味，另外也有販售單顆的小塔，還有全台獨家裱花馬卡龍，上面滿佈金箔，非常吸睛。

▲時境DEGUSTER甜點。（圖／美食客晨軒Noah美食吃透透提供）



花鳥川水果千層蛋糕

台中市西區

上層是檸檬醃製過的蘋果片，下層則是細緻綿密的千層餅，搭配上輕柔奶香的生乳，口感富有層次，不論是冰凍吃還是解凍後吃都別有一番風味。

▲花鳥川水果千層蛋糕。（圖／美食客Hsuan提供）

克莉斯塔 CHRISTINETART

台中市西區

蛋塔多達10幾種口味，甜鹹皆有，一盒為三入裝。外皮是紮實酥脆口感，搭配上嫩滑的奶蛋內餡，推薦原味和焦糖佐海鹽蛋塔。

▲克莉斯塔 CHRISTINETART。（圖／美食客強生隨便吃提供）



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