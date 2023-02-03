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「樂高咖啡屋」現身信義快閃　came cafe松菸有花朵光影

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▲樂高快閃咖啡屋。（圖／品牌提供）

▲樂高快閃咖啡屋現身信義區。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

即將迎接台北燈會的信義區，將一路熱鬧到2／14情人節，丹麥玩具品牌樂高也來插旗，在信義誠品前方空地，開出全台首家「樂高花藝咖啡屋」，裏面滿滿的樂高元素，更用Botanical Collection花藝系列作主打，而位於松菸文創園區的came cafe豆留文青特色店，則與日本花藝團隊合作，晚上將投射出燦爛花朵光影，到哪都能拍出網美照。

▲樂高快閃咖啡屋。（圖／品牌提供）

▲樂高快閃咖啡屋。（圖／品牌提供）

台灣樂高攜手浪花花藝，在信義區街頭打造夢幻LEGO Botanical Cafe樂高花現愛快閃咖啡屋，首度在店內亮相Botanical Collection花藝系列最新2款新品「10313野花花束」及「10314乾燥花擺設」，店內也以該系列為主概念打造，緊扣著燈會與情人節前夕的粉紅氛圍，只能說真的很會！

▲樂高快閃咖啡屋。（圖／品牌提供）

▲樂高快閃咖啡屋。（圖／品牌提供）

▲樂高快閃咖啡屋。（圖／品牌提供）

▲樂高快閃咖啡屋。（圖／品牌提供）

店內當然有滿滿的樂高元素，連咖啡跟蛋糕都是樂高方方磚塊，還有樂高大師黃彥智設計的多款花藝擺設，並運用LEGO DOTS顆粒以平面繪畫概念創作兩幅新品畫，此外還有一個讓你拼出樂高的小看板，若不好意思親口說，用樂高告白也可以，是不是很貼心？

▲樂高快閃咖啡屋。（圖／品牌提供）

▲樂高快閃咖啡屋。（圖／品牌提供）

▲樂高快閃咖啡屋。（圖／品牌提供）

太害羞還能一起做活動解決尷尬，樂高推出於快閃屋完成指定任務，並拍照打卡加分享，就能到浪漫花牆拍立得紀念照；活動期間至快閃屋索取樂高尋花地圖，並於信義A13、信義誠品、新光三越A8尋找樂高花藝創作作品，完成尋花活動蓋章即可獲得限量贈禮，上傳至樂高粉絲專頁指定貼文留言，再抽樂高達人限量花禮。

▲留豆文青光雕。（圖／業者提供）

而2023台灣燈會在台北，以「光源台北」為題，將城市化作光芒綻放的巨型舞台。坐落於松山文創園區內、於2022年由市定古蹟「鍋爐房」改造而成的CAMA COFFEE ROASTERS豆留文青，也攜手日本花道藝術品牌plantica，打造出以花卉為主角的建築光雕，預計也將成為打卡熱點！

CAMA COFFEE ROASTERS豆留文青建築，原為菸廠時期提供園區蒸汽動力的「鍋爐房」，在燈會期間與日本花藝家木村貴史帶領的plantica花藝團隊，推出結合花道、縮時攝影與天衍互動光雕技術，透過花朵的舞動姿態，將精品咖啡當中的花香風味視覺化，綻現於建築立面與室內空間，從2／3起每天晚上6點半至9點鐘播放（周五至周日播放時間延長至晚上10點）。

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關鍵字：

樂高, 咖啡屋, 台灣燈會, 花藝系列, came, 豆留文青, 松菸, 咖啡屋, 快閃

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