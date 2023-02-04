宋智雅假貨風波復出後近況曝光　時髦精品不離身、美貌依然驚艷

記者王則絲／台北報導

《單身即地獄》第二季播出後，參與成員們因節目的高聲量而增加討論度，不過不少粉絲直言，第二季成員們不如第一季的成員宋智雅令人驚艷，雖然歷經假貨風波，但宋智雅依然相當有人氣，復出IG後她的風格明顯較為低調，不過時髦精品依舊不離身，美貌如一、狀態絕佳，一起來看看最近宋智雅的吸睛行頭有哪些。

▲宋智雅復出後狀態絕佳，不科學身材如過往令人驚艷。（圖／翻攝自IG@dear.zia，以下同）



宋智雅先前出演節目時，以精緻的白富美形象圈粉無數、男女通殺，不過後來被爆出身上所穿的名牌衣服皆是假貨，公開道歉後在社群上消失了一段時間，並於這半年逐漸復出，不論是在穿著或是行動上都比過往低調許多，但是她的顏值美貌和不科學身材依然維持不變。

▲宋智雅的香奈兒收藏。



近期宋智雅身上不見顯眼的大LOGO設計精品，而是改以配件點綴為主，其中香奈兒的包款佔了大宗，冬季必備毛絨外套的造型中，她運用白色的香奈兒後背包增添休閒可愛氛圍，仔細看會發現連皮帶都是香奈兒的，她另外還擁有白色與紅色的香奈兒菱格紋包，且不只一次出現在她的穿搭中，足見她對香奈兒的忠誠度。

▲宋智雅的香奈兒收藏。



宋智雅最近也十分熱衷份量感十足的毛絨帽，其中一張近況照中，她便以VERSACE的紅色貼身上衣搭配，胸口LOGO設計顯得低調許多；而在雪地中，宋智雅以一身白色穿搭擺拍，腳上的MOON BOOTS雪靴亦是許多女孩們的夢幻保暖鞋款。

▲宋智雅的精品款式變得低調許多。