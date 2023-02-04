情人節「愛心手袋」預備！LV火龍果色超吸睛、BALENCIAGA機車包更帥氣

實習記者黃麗頻／綜合報導

隨著情人節的日子即將到來，各式愛心形狀的產品紛紛多了商機，各大精品的愛心包也成為送禮焦點，《ET FASHION》特搜5款精品愛心包，情人節送禮看這篇準沒錯！

＃LOUIS VUITTON POP MY HEART BAG

作為LV Bubblegram系列之一，這款「POP MY HEART BAG」完美頌揚情人節，材質選用縫絎小牛皮，綴飾品牌經典的Monogram壓花圖騰，配上小型頂端手柄及可拆式金色鏈帶，多種背法好方便，最特別的是「火龍果粉色」的外觀讓手袋多了些可愛，讓整個包款充滿愉悅氣氛！

▲LV POP MY HEART手袋選用「火龍果粉色」超可愛。（圖／翻攝自LOUIS VUITTON官網）

＃CELINE TRIOMPHE HEART BAG

Hedi Slimane接任後的CELINE，每每推出新手袋總能成為爆款，其中在2021年底亮相的「愛心包」，還沒開賣就造成轟動，愛心造型配上品牌經典TRIOMPHE帆布，並以小牛皮製成，搭上「掛肩、斜揹及手提」三種背法，簡直萌翻天！Lisa身上背的毛絨款更是為手袋顏值大加分。

▲Lisa身上背的毛絨款為CELINE該手袋顏值大加分。（圖／翻攝IG @lalalalisa_m,自CELINE官網）

＃BALENCIAGA LE CAGOLE HEART MINI BAG

若你是巴黎世家的粉絲，想必對於經典的機車包不陌生，近年來品牌將機車包加入多種元素，讓「LE CAGOLE」系列持續發燒，尤其是這顆心形手袋，選用細紋羊皮革製成，搭配刷舊銀色金屬配件，不僅保留該系列手袋的精髓，更多了分俏皮、有趣的氛圍。

▲巴黎世家將經典機車包製成帥氣的「愛心手袋」。（圖／翻攝自BALENCIAGA官網）

＃SAINT LAURENT LE MONOGRAMME CŒUR BAG

作為SAINT LAURENT 2021秋冬新品，「LE MONOGRAMME CŒUR BAG」因為心型的外觀加上Rosé光環加持下，一發售即成為品牌的「IT BAG」，Anthony Vaccarello將品牌經典「YSL」標誌作為MONOGRAM帆布，讓該包款多了些復古帥氣，棕色調性更顯優雅！

＃TIFFANY & Co. Return to Tiffany™ Mini Tote Bag

Tiffany手袋在台灣鮮少遇見，而這款心型手袋，靈感來源自Return to Tiffany™系列作品，採用柔軟皮革製成，綴以品牌經典心形吊飾的鏈環，標誌性的壓花設計，配上可拆卸皮革肩帶，為每一天的造型增添亮眼，難怪Rosé收到會這麼開心！

▲Rosé同款Tiffany心型手袋又萌又百搭。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie、TIFFANY&Co官網）