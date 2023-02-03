回顧2022年4部經典台劇主題曲　唱出「人生如戲」，擦乾眼淚繼續向前走

文／女子學

2022年是台劇大爆發的一年，從年初到年尾，完全不用怕鬧劇荒。為什麼我們會對於「追劇」這件事情如此著迷呢？「戲劇的張力，往往比你以為的還要大。」或許，許多人認為只是在打發時間，但其實有些時候，我們是可以藉由戲劇體悟人生道理，甚至透過角色展現、情節鋪陳，為茫然的未來理出一點頭緒。

除了從別人的故事學習與感受，每部戲劇的主題曲、配樂選擇是否得宜，也關係著觀影者能否快速地將情緒融入劇情中。回顧去年，大家總共看了多少部劇呢？有哪一部劇的音樂，令你印象特別深刻呢？今天就分享2022年4部代表性戲劇的主題曲吧！

1.《華燈初上》

告五人《好不容易》－錯把承諾當有趣，怎麼對得起你我炙熱的痕跡

堪稱2022年旗艦神劇《華燈初上》，集結第一線演員，譜出一群日式酒店小姐的故事，劇中對人際刻畫極度細膩，把人最善良、最醜陋的那一面大大地彰顯出來，生動表現身而為人的愛恨情仇。主題曲是由告五人樂團演唱的《好不容易》。

關於愛，我們都有自己的詮釋。熱戀時愛得濃烈、分開時悲得絕望，如同主角們之間的情感糾葛，每個人深信自己的方式是正確的，殊不知真正的傷害，早已在兩人產生交集的那刻就已經開始了。逝去的愛、如今的愛，結局究竟是好是壞，誰也說不明白。

2.《媽，別鬧了！》

比莉《比莉卡厲害》－比莉卡厲害，在家裡也很嗨

當失去了重要的生活支柱後，該怎麼辦呢？《媽，別鬧了！》由資深藝人比莉領銜主演，把劇中那個天不怕、地不怕，情緒表現大方俐落的「玫玫」表現得淋漓盡致，更演唱該劇主題曲《比莉卡厲害》。一個60歲喪偶勇敢追愛的女人，和兩個女兒間，交織出那些說不出口的情感與悸動。

《比莉卡厲害》由比莉兒子周湯豪為母親量身打造作詞作曲，音樂一下，便立刻知道「這就是比莉的歌」！歡樂的曲風、輕快的節奏、恣意的舞動，將開場曲設定為喜劇般充滿愉快效果，唯有深入戲劇品嘗，感受母女間的互動，才能看見樂觀背後的唏噓。

3.《台北女子圖鑑》

劉若英《縮影》－我慌的不是找不到，只是慾望一碰就動搖

由桂綸鎂主演的《台北女子圖鑑》，一上線就熱議滿滿！無論是從早吵到晚的「南北之爭」，還是女主角林宜珊豐富的感情世界，和幾個「天菜」交往過，皆為當時帶來很高的討論度。台北，象徵了一份希望，還沒來的時候充滿期待，真正來了反而開始迷思自我，不確定什麼才是真正想要的？

主題曲是劉若英的《縮影》，一字一句中描繪我們從期待到失望、從相信到落空的心理。過得好不好、人生成不成功，所有人聚集在這座擁擠的城市，找尋自己的夢想，而渺小的你，彷彿只是某部分的縮影、某部分的故事，正等待下一場際遇的來臨。

4.《她和她的她》

宋念宇《破碎的完整》－想要當最勇敢的人 一起找最初的天真

時至今日，男尊女卑的觀念真的已經不存在了嗎？在我們看不見的地方，還藏著很多表面上看不見的不公不義，明明不是做錯事的人，為什麼要背負著創傷造成的痛苦？這是編輯在觀賞《她和她的她》時，腦中不斷反思的疑問。面對社會輿論壓力、狼師的魔爪，女性似乎還是處於弱勢的那一端。

《破碎的完整》把女主角林晨曦的心境加以描繪，即使知道應該走出來迎接新生活，卻還是逃不出過去的陰霾，好像自從受害的那刻開始，整個人都破碎了。然而，生命中總有一個人、某道光，可以帶領我們走出傷痛，哪怕完整後仍有破碎的痕跡，我還是勇敢面對了自己、接受不完美的自己。

哪一首歌最能引起你的共鳴呢？聆聽音樂時，就好像把閱讀時的文字、觀影時的畫面再加以延伸，跳出另一種形式，感受不同的情感釋放。期待未來還有更多新的戲劇跟歌曲，繼續觸動我們的心靈，為生活添上話題和啟發。

延伸閱讀

「在愛裡，我們都曾無可救藥的偏執。」品閱《華燈初上》6 大角色，揭開燈紅酒綠下的渴望與辛酸

許瑋甯領銜主演《她和她的她》：驚悚台劇取材社會案件，一窺受害者傷痕累累的心

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/