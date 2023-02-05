黑木華《凪的新生活》：逃離「讀空氣」，放一段令自己重生的人生假期

文／女子學

日文中，有個慣用句叫做「空気を読む」，中文使用者將其稱為「讀空氣」，意即透過觀察、判讀現場氣氛，配合場合說出體面的話，尤其在重視團體紀律的日本，讀空氣更是作為社會人的必備技能；在台灣，常以「白目」指稱那些不懂得察言觀色、不善讀空氣的人。在學習融入群體的過程中，太過重視對方的想法，反而漸漸失去表達自我的能力，在得體與保持自我的取捨中，往往賦予人們始料未及的人際壓力。

日劇《凪的新生活》中，善於讀空氣的大島凪（黑木華 飾）為了不成為群體中的孤立者，盡力去討好身邊對她不善的人們，只是這樣的個性並沒有使凪成為人氣王，反而成了眾人壓榨、排擠的對象。儘管承受了難以想像的人際壓力，凪認為只要男友我聞慎二（高橋一生 飾）的陪伴，再痛的遭遇都能夠得到治癒，殊不知，慎二的無情成了壓垮凪的最後一根稻草。如夢初醒的凪丟棄了在城市中的包袱，決定為自己放一小段假期…。

▲黑木華主演《凪的新生活》。（圖／《凪的新生活》劇照，下同）



活得卑微且壓抑的那一刻起，便喪失了人生的掌控權

《凪的新生活》作為黑木華代表作之一，使其奪下102回日劇學院賞的最佳女主角，將其演藝生涯推上高峰；而《凪的新生活》在該年日劇學院賞，總共奪下四項大獎，繳出近10%的均收視率，廣受大眾喜愛的同時亦屢獲專業影人的肯定。劇中，大島凪得知男友將她倆的關係視同「砲友」，心灰意冷之下，只帶了隨身物品獨自前往東京郊外獨居，在這段為了躲避人際關係的假期中，凪認識了許多有趣的租戶，在療癒情傷的同時，也踏上找回自我的新生之路。

堅強的單親媽媽白石美鈴、神秘的拾荒老奶奶吉永綠、待人溫柔如中央空調的安良城權（中村倫也 飾），凪在搬入租屋處之後，看見不同租戶有著屬於自己的煩惱，在相處的過程中交換著彼此的人生見解。漫長的職場生涯，人們總是耗費許多心力在經營自我形象之上，「大島凪」是每個害怕成為被孤立者的縮影，活得卑微且壓抑的同時，亦逐步喪失對自己人生的掌控權，或許我們沒有放段長假的餘裕，但至少能在觀劇過程中，找回那遭遺忘的「被討厭的勇氣」。

「所謂的自信，得從認識自己才能真正綻放。」

作為一部漫改日劇，演員對角色的詮釋是否符合原作期待，便是其成功與否的關鍵之一，尤其原著作為女性向漫畫，作品中雙男主的演員選角更是重點，由高橋一生、中村倫也的演出更是不令原作黨失望。夾在兩個渣男中間的大島凪，展開新生尋找自我的同時，亦迎來了起初完全沒想到的桃花大爆發，只是在看似二選一的甜寵情節中，凪卻給了觀眾第三種答案，比起倚賴他人的愛維生，凪選擇了先盡力成為自己喜愛的人。

《凪的新生活》雖是以女主角脫胎換骨為主軸的勵志故事，但不以大起大落的故事設計搏人眼球，也沒有復仇渣男的爽快情節，最後跟誰在一起早已不是該劇的重點，而是在優閒且緩慢的生活步調中，漸漸發覺以往的不是，看見屬於自己才有的優點。「若不偶爾向後看看，便會不知道自己身在何處。」從只想著讀空氣的瞎忙人生，到能夠保有自我並長成自己喜歡的模樣，所謂的自信，也得從真正認識自己才能真正綻放。

本劇於2019年播畢，除了上述暖心療癒情節，高橋一生在每集都會痛哭流涕的反差形象，更是劇情之外的亮點所在，喜愛高橋一生的劇迷更有著不容錯過的理由。

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