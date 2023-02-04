《詐團圓》隋棠、陳昊森化身詐財母子檔　家人間的善意謊言都是出自愛

文／女子學

2023年新春賀歲喜劇片《詐團圓》由幸福人妻隋棠、大勢男星陳昊森和金馬影后陳淑芳主演，搭配賀歲片必備甘草人物邰智源，一同端上華人傳統年夜飯局。但，看似和諧溫馨的一家團聚，實則是各懷鬼胎的大騙局。

在舊金山唐人街的詐騙母子檔王芸（隋棠 飾）、 Jason（陳昊森 飾）和好友華仔（邰智源 飾），這次放長線釣大魚，將騙財對象鎖定在世界頂級陶藝家族董事長－Mrs.Apple「阿婆」（陳淑芳 飾）身上，三人利用莊家已故長子的陶作，讓Jason假扮成莊家失散的長孫，打著莊家鉅額財產的如意算盤。隨著爾虞我詐的騙局鬧得一發不可收拾，也翻開了家族埋藏已久的秘密。

▲賀歲喜劇片《詐團圓》。（圖／台北双喜電影，下同）

幻滅的美國夢：「外面的人想進去，裡面的人想出來。」



美國夢一直是華人電影最愛用的題材，近幾年更有不少華影，背景取材自「破碎的美國夢」，舉凡《媽的多重宇宙》中經營洗衣店的夫妻倆，落葉歸根回台的《美國女孩》。《詐團圓》中的舊金山三人組，也都有著自己的美國夢.. Jason想開一間刺青店，華仔想開華人街最大的雜貨店，但王芸的一句「你們的夢想不用錢嗎？」重重擊落那浮沉於天際的紙飛機。

當王芸看到莊家的兩個年輕人，正和假外孫Jason玩得不亦樂乎時，發現莊家繼承人莊承宗根本無心繼承家業，只渴求著擺脫束縛、追尋自由；相較起來，「美國金孫」Jason在莊家過得如魚得水，每天享用著山珍海味、不愁吃穿，不用像以往在美國只能靠詐財過生活。她感慨地說：「外面的人想進去，裡面的人想出來。」但當阿婆問王芸在說什麼時，王芸只回答「美國」。或許是在反諷美國夢的華麗泡泡：不少人總懷著遠大抱負想到美國闖出一片天，但到了美國卻大不如意，每天為了錢苟延殘喘，何以談夢想？

家人間哪有不說謊的，善意的謊言都是出自於愛



這場團圓飯，本身就是一個大騙局，從舊金山三人組的假孫詐財計畫，到莊家董事長繼承角逐，所有人表面和諧，吃著同一桌菜，實則「吃碗內，看碗外」，各自打著如意算盤。有趣的是，這些人的表裡不一並非鄉愿，他們說謊、陽奉陰違的背後動機，無不是出自於對家人的愛。

王芸的「美國金孫」計畫，無非是想讓Jason能夠擁有自由、不必跟她吃苦耐勞；莊安慈使盡心機讓兒子繼承家業，也是為了不讓家族的企業血脈葬送在貪婪的二叔公手上。最後是「疑似」失智的莊家掌門人阿婆，她自始至終都對Jason的身世存疑，但不願戳破這個謊，反而幾度把Jason真的當金孫在養，阿婆對他的祖孫情雖說看似是謊言，卻是她在失去兒子後，唯一可以支撐她的保護殼。

導演葉天倫自2017年便寫下「家人哪有不說謊」此題材，那些親密關係中的謊言，亦即是所謂的白色謊言，無不是為了對方好、出自於愛的善意，導演也藉此片讓觀影人重新反思與家人的關係。

編輯認為，整部片最大的謊言，其實在觀眾一進影廳就開始了，因為這部新春賀歲喜劇片，根本就不是讓你笑到哭，而是感動到哭出來。這場瞞天過海的詐騙計畫越演越烈，尤其結尾的多重翻轉讓人心癢癢，最後再一個催淚炸彈作結，讓觀影人不禁眼眶泛紅，至於劇情為何編輯就不暴雷，大家自己進影廳，一同沉浸在這場大騙局之中吧！

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