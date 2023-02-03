秋冬底妝眼下不卡紋3秘訣！眼霜先按摩打底、遮瑕膏少量多次才能顯嫩

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、pexels

秋冬季節上粉底很容易出現眼下卡紋的問題，除了夜間保養可以加強得更完善之外，以下有網友就分享3個讓底妝超平滑的秘訣，讓妳看起來顯嫩不顯老。

＃妝前眼霜打底

在上妝之前的基礎保養上，可以選用好吸收的眼霜先做眼部打底，適量塗抹在眼周部位之後，使用手指畫圓按摩推開，將乳霜按摩進肌膚底層，創造水潤的基底，可以預防後續眼周卡粉的狀況出現，也就是提升滋潤度，避免乾燥。

＃選用正確的遮瑕單品

因為眼周肌膚不斷眨動，很容易就會讓底妝脫落，建議可以選用比較輕薄的液態遮瑕膏，同時乾掉又可以很牢固定在肌膚上，來作為眼周遮瑕的單品，一般遮瑕膏狀的產品普遍來說會比較厚重、也更考驗上妝功力，建議新手可以先用液態遮瑕、再慢慢進階到遮瑕膏。

＃少量多次超關鍵

可以先用液態遮瑕膏少量多次點在需要遮蓋的位置，再用沾溼的海綿均勻拍開，讓遮瑕膏可以輕薄的覆蓋在肌膚上，接著拿取一把小刷子，沾取蜜粉或是有更高遮蓋力的粉餅，輕輕點拍在剛遮瑕好的位置，建議不要上太厚，少量多次，讓底妝固定。

【推薦單品】

＃RMK 完美無瑕遮瑕盒，1.4g、售價1750元

RMK這款遮瑕盒是去年才剛剛上市的新品，雖然是膏狀質地，但因為帶有橘色暖調的膏體，可以輕鬆平衡暗沉，特別適合用來遮黑眼圈，新手可以先用手指稍微搓揉膏體，讓它幻化為乳霜狀，再少量均勻輕拍於眼下部位，待乾掉之後再上粉底，即可輕鬆遮蓋住瑕疵。

＃NARS 妝點甜心遮瑕蜜，售價1100元

細緻乳霜感的遮瑕蜜特別適合紋路位置使用，不管是眼下、法令紋、魚尾紋都可以做到提亮效果，建議在使用的時候，可以先輕點或描繪在需要遮蓋的位置，然後使用海綿拍開，等到乾掉固定之後，再進行定妝，能夠達到完整的持妝效果。

＃倩碧 超激光勻淨白校色遮瑕棒，售價1000元

液狀的遮瑕筆打開不僅擁有柔軟的絨毛刷頭，上蓋還有海綿頭設計，不需要髒手，一支就可以搞定全臉瑕疵，帶有一點點橘色調的底妝色選，特別適合用在眼下暗沉部位，不用麻煩自己調色，就能夠輕鬆校色，打造無痕眼妝。

＃A.M. Fairyland 不關燈遮瑕盤，5.2g、售價920元

專為台灣女生設計的彩妝師品牌A.M. Fairyland推出不關燈遮瑕盤，一上市就立刻受到年輕女孩的喜愛，總共精選4色遮瑕膏，可以直接應付黑眼圈、痘疤、泛紅等問題，奶霜的質地一樣可以先用指腹化開，再用刷具輕點於眼下，輕鬆就可以搞定各種惱人的肌膚狀況。