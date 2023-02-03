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箭毒蛙攻佔G-SHOCK　多彩錶圈、錶帶全是鮮艷紋路

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▲▼G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK以亞馬遜毒蛙為靈感推出第二彈限定紀念錶GWF-A1000APF-1A，35,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下品牌G-SHOCK於1993年推出第一代FROGMAN DW-6300，以獨特的不對稱錶殼為特色，並主打ISO 200米潛水等級防水，獨特造型與強悍性能備受錶迷追捧，今年歡慶30周年，繼日前復刻傳奇金眼蛙王，近日發表第二彈限定紀念錶GWF-A1000APF-1A，以南美洲亞馬遜雨林的箭毒蛙為靈感，採用多彩碳纖維和玻璃纖維材料堆疊壓製再進行切割打造錶圈，結合半透明樹脂錶殼，傳神演繹箭毒蛙紅橙色、黑色與藍綠色身體紋路。

▲▼G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK GWF-A1000APF-1A腕錶以多色碳纖維錶圈搭配半透明樹脂錶殼。

▲▼G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK GWF-A1000APF-1A腕錶的錶帶運用偏光墨水印刷技術，創造如青蛙皮膚斑點效果。

G-SHOCK Frogman紀念錶GWF-A1000APF-1A的錶帶也有玄機，運用偏光墨水印刷技術，創造猶如到青蛙皮膚斑點圖案，而錶背招牌的青蛙Logo也增添亞馬遜箭毒蛙斑點與30周年字樣彰顯獨特性；內建Tough Solar太陽能充電系統、MULTIBAND 6六局電波與Mobile Link功能，可藉由 Bluetooth® 與智慧型手機配對，並透過App應用程式G-SHOCK Connected自動調到正確時間，具ISO 標準的 200 米防水。

▲▼G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK GWF-A1000APF-1A腕錶背蓋刻印出專屬特製Logo。

CITIZEN同樣在外型下足功夫，擁有獨家的表面硬化技術Duratect塗層技術，賦予錶款如湛藍星空的DLC Blue色澤，旗下光動能全球電波對時錶CB0217-71E的藍色錶圈即應用Duratect DLC Blue塗層技術，配上繁星點綴的面盤，在錶上呈現迷人夜空，而夏令時間顯示功能與電波接收顯示顯示字體以金色標示，清晰易辨。
▲▼G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲CITIZEN光動能全球電波對時錶CB0217-71E，36,800元。（圖／CITIZEN提供）

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關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, CITIZEN

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