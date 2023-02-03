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肚子總瘦不下來？冰冷食物、熬夜都是讓你迅速變胖的關鍵

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

年後不少人體重都增加，肚子大了一圈，看著都覺得心煩，營養學專家就分享6個瘦肚子的訣竅，要掌握正確的方法才能更快速消風，以免做了一堆節食、運動都沒成效。

▲減肥,瘦身,。（圖／pexels）

1.先辨別是哪種脂肪

肚子囤積的脂肪主要分為兩種：內臟脂肪跟皮下脂肪，通常捏起來軟趴趴、有好幾層的，多屬皮下脂肪，而硬邦邦、無法揉捏的大多為內臟脂肪，這種對於身體危害較大，容易導致罹患糖尿病或是高血壓，一定要特別注意。

▲減肥,瘦身,。（圖／pexels）

2.少吃冰冷食物

冰冷食物最常見的就是飲料，很多人吃飯都要配著才覺得對味，但冰冷食物下肚之後，胃腸溫度就會降低，導致整個腹腔溫度下降，容易引發身體自我保護機制，趕緊囤積脂肪來保暖，所以建議少吃冰冷食物，可以減少腹部脂肪堆積。

▲減肥,瘦身,。（圖／pexels）

3.不吃反式脂肪

反式脂肪已經滲透進人類的生活，各種加工食品、烘焙食品、油炸食品、人造奶油等等，都可以看見其蹤影，不僅促進發胖程度是正常脂肪的7倍，一旦進入身體還很難代謝掉，甚至會引發心血管疾病、糖尿病等問題。

▲減肥,瘦身,。（圖／pexels）

4.飯後靠牆站

肥胖的人大多都不喜歡運動，不想做那些高強度的訓練，那就每天吃完飯之後，背貼著牆壁站立持續15分鐘以上，需要雙腳打開與骨盆同寬，腳跟離牆1個拳頭距離，臀、肩、後腦勺緊貼牆壁，重點是收小腹、肋骨向後推向牆面，雙肩向左右兩側展開，脊椎向上延伸，目視前方不動，建議每天堅持做，對於瘦肚子擁有很好的效果。

▲減肥,瘦身,。（圖／pexels）

5.練習腹式呼吸

大多數人平時生活的時候，都是使用胸腔呼吸法，但建議每天可以撥5到10分鐘，練習一下腹式呼吸法，鍛鍊腹橫肌，能讓肚子看起來更瘦。

可以先找一個舒適的地方，躺著將雙手中指放在肚臍位置靠攏，然後用鼻子吸氣，同時肚子儘量往上凸出，直到原本輕觸的中指分開，鼻子吸氣4秒、憋氣2秒，再從嘴巴慢慢吐氣7秒。

▲減肥,瘦身,。（圖／pexels）

6.不要熬夜

不要熬夜聽起來很容易，但能做到的人其實不多，長時間熬夜不但精神不好，還容易導致內臟脂肪囤積，因為腎上腺皮質醇持續分泌，會讓主要器官代謝率降低，消耗蛋白質轉化為葡萄糖，持續提供人體對抗壓力的能源，讓身體誤以為處在「隨時要被攻擊」的狀態，導致細胞盡可能地儲存能量，當然更瘦不下來。

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關鍵字：

減肥, 瘦身

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