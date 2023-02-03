fb ig video ETtoday search mobile

很多人一輩子都不知道！超準心測探究你受人讚賞的魅力點在哪

>

文／C編　圖／小紅書

你知道自己的魅力點在哪裡嗎？很多人生活了一輩子都不知道，以下這個心理測驗能幫助你找到自己讓人最讚賞的地方，許多人做完測驗之後，都覺得超準！

Q：以下這5個杯子你最喜歡哪一杯？請憑直覺選擇。

▲心理測驗,心測,。（圖／小紅書）

A.謙虛

你最大的魅力點就是「謙虛」，多數人都汲汲營營地想要向全世界證明自己的能力，巴不得所有人都可以看得到他，但你完全相反，你了解自己優勢，卻不會擅自拋頭露面，個性極為謙遜，也因此收穫很多讚賞跟人脈，只有懂你的人才知道你是塊寶玉。

B.沉穩

你最大的魅力點就是「沉穩」，遇到各種危機狀態都能夠臨危不亂，面對負能量也不會過多展露自己的情緒，即使有人向你請教，你也會經過深思熟慮之後給予答案，帶給別人的感覺就是成熟、穩重又可靠，當然會吸引許多人欣賞。

C.大度

你最大的魅力點就是「大度」，對於人生任何的人事物都不會斤斤計較，向海一樣寬闊的胸襟經常為人所讚賞，即使遇到自己更有理的狀況，也不會和別人爭輸贏，因為比起結果，你更懂得讓步不是退卻，而是守護感情或是尊嚴更重要的關鍵。

D.擔當

你最大的魅力點就是「擔當」，面對任何危險狀況你都能扛下責任，甚至出紕漏的時候，也擅長先從自己身上找出問題，你認為只要把事情做好，該得到的就會擁有，所以從來不會怕扛事情，當然更別說把責任推到別人身上，是不可能發生的狀況。

E.膽識

你最大的魅力點就是「膽識」，你有著比任何人都還要強大的膽子，敢於去嘗試各種事情，即使所有人都不看好、氣氛低迷的狀態下，你也總能帶給周遭的人滿滿正能量，而且不是盲目去追求達不到的目標，而是有計畫性地完成自己想做的事。

►金裕貞滿滿蕾絲刺繡禮服上身　童星肉感消失變身華麗公主超美！

►躺著也能瘦！超夯「睡眠減肥法」也能燃燒脂肪　5個關鍵小Tips必筆記

►王心凌「兩段式油保養」超實用　極乾肌、出國旅行必學！

 

關鍵字：

心理測驗, 心測

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

買一瓶就送粉紅戀愛包裝！送女孩絕不撞香的5款「殿堂級香水」

買一瓶就送粉紅戀愛包裝！送女孩絕不撞香的5款「殿堂級香水」

鄭恩彩粉紅花裙仙氣爆棚！李多熙水煮蛋肌亮到反光超誇張

鄭恩彩粉紅花裙仙氣爆棚！李多熙水煮蛋肌亮到反光超誇張

金裕貞滿滿蕾絲刺繡禮服上身　童星肉感消失變身華麗公主超美！

金裕貞滿滿蕾絲刺繡禮服上身　童星肉感消失變身華麗公主超美！

換季、醫美、A醇讓肌膚敏感乾燥？3個關鍵步驟重現細嫩水光肌 躺著也能瘦！超夯「睡眠減肥法」也能燃燒脂肪　5個關鍵小Tips必筆記 王心凌「兩段式油保養」超實用　極乾肌、出國旅行必學！ 超簡單「頂光修容法」新手都能會！專屬客製化區域、照著學秒逆齡10歲 你是《霍爾》中的什麼角色？　超精美心理測驗宮崎駿迷必玩 死亡芭比粉魚鱗絲襪也能駕馭！楊冪下衣失蹤展現超細長美腿 「把事情想得太複雜」星座Top 3 ！　第一名自找麻煩，旁人超有壓力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面