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鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」，早上冷水洗臉、睡前必泡澡

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▲▼阿嬌消水腫。（圖／翻攝自小紅書/鍾欣潼）

▲女星鍾欣潼成功瘦身，對付水腫有秘訣。（圖／翻攝自小紅書/鍾欣潼、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

女星鍾欣潼成功瘦身，堪稱近年來顏值最高峰，其實她先前也曾在《小紅書》分享自己的消水腫秘訣，坦承自己是易水腫體質，因此對於「身體排水」頗有研究，一起來看看她的方法！

#冷水洗臉消水腫

不少人早上起床都有臉部浮腫的問題，她分享早上都用冷水洗臉，化妝水也都會放在冰箱冷藏，要用的時候才會拿出來用，塗上化妝水後再輕輕拍打臉頰，帶動肌膚循環。

▲▼鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」。（圖／Unsplash）

#泡澡消水腫

不少女星都靠泡澡來瘦身，若你也懶的運動，這不失為一個好方法，她分享自己睡覺2小時前都會泡澡，利用溫熱水幫助排汗，同時帶動身體新陳代謝，溫熱水中會滴入葡萄柚和茴香等精油，幫助排除體內多餘水分。

#貼足貼排水腫

她分享如果體內濕氣重，也會讓人看起來浮腫，像她睡覺前都會貼上足貼，一個晚上後，貼片都會變得黑乎乎的，代表體內濕氣有排出來。

▲▼阿嬌消水腫。（圖／翻攝自小紅書/鍾欣潼）

#睡前3小時不喝水

不少人以為水腫因為喝太多水，這是錯誤觀念，水腫更需要喝水才能帶動體內循環，她分享自己因為是易水腫體質，所以睡前3小時不會喝水，飲食會選擇冬瓜、芹菜等消水腫蔬菜，平時也會喝一點水果醋，這些方式對於消腫很有幫助。

關鍵字：

消水腫, 鍾欣潼, 秘訣, 女星瘦身

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