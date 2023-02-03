臀部寬的梨形身材這樣買牛仔褲！高腰、上寬下窄版型最顯腿長

記者李薇／台北報導 圖／pexels

臀部寬的梨形身材不好挑褲子，尤其是近年流行的緊身褲，真的穿起來會很顯腿胖，尤其是身高又不高女孩，更會讓視覺看起來又矮又肥，以下就盤點5個選褲子的技巧，透過這幾種版型避開身材上的缺點，就可以讓自己看起來更顯瘦。

1.小喇叭褲

梨形身材真的很想穿貼身一點的褲子，建議可以挑選小喇叭褲，關鍵重點是最好高腰，可以拉長腿部比例，後腰線要比前腰線高，包覆住整個臀部，然後臀部兩個口袋盡量夠近，讓屁股視覺效果不會太寬，將褲子平鋪之後，側邊線要比原本的褲子縫邊還要寬，也就是前面那片越小，看起來會更顯瘦。

2.9分媽媽褲

前一陣子非常流行寬鬆版的男友褲，而媽媽褲有點類似男友褲的版型，上寬下窄，然後會製作出高腰的款式，可以更好的容納屁股肉肉，露出最纖細的腳踝部位，還會給人腿長、褲子很短的視覺效果。

3.直筒西裝褲

直筒西裝褲是近年很韓系的穿搭風格，垂墜感很強的布料可以讓腿看起來更加筆直，同時不會凸顯臀部曲線明顯，腿粗怎麼穿都很好看，而且簡單搭配針織衫、襯衫、T恤通通都可以，很適合腿部曲線比較不好看的女孩著用。

4.寬鬆棉褲

寬鬆棉褲也是梨形女孩友好的單品，不要挑選太貼腿、太厚的款式，建議可以挑選有一點鬆度、垂墜感強的單品，不管是落地或是束口的都可以，簡單搭配衛衣跟T恤，一年四季都很有潮流感。

5.破洞牛仔褲

破洞牛仔褲也是女孩衣櫃裡面必備的單品，但身為梨形矮小身材建議挑選破洞在膝蓋以上的單品，這樣會讓視覺上顯得腿長，同時高腰、上寬下窄的版型最佳，能夠把肉肉更完美的藏起來。