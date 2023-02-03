蝦子也在內！網搜6款食物讓你「越吃越瘦」，減肥吃正好

▲蝦子的膽固醇沒想像高，富含優秀蛋白質是減重好夥伴。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

過年吃吃喝喝，年後減重的唯一方法就是管住嘴，逼自己控制飲食，但是嘴饞忍不住想吃怎麼辦，《ET FASHION》盤點6款食物讓你越吃越瘦，如果真的很想吃東西，不妨就從以下食物下手吧！

#黑咖啡

黑咖啡內含咖啡因，能幫助抑制食物且加強身體代謝，也有清腸和提神醒腦的效果，但是必須適量飲用，過量對身體無益。

#海帶

海帶中含有豐富的鉀，鉀可以和體內多餘的鈉相互作用，能夠排除滯留在體內的多餘水分，對於消除水腫很有幫助。

#玉米

想控制飲食，必須從戒掉精緻澱粉開始，而玉米就是很好的替代品，玉米屬於低GI主食，且吃了能有飽腹感，更有促進腸胃蠕動的作用。

#綠花椰菜

花椰菜是減重好選擇，熱量低且具有飽腹感，但含有高蛋白質，被暱稱為「蔬菜中的肉類」，蛋白質含量足足是番茄的4倍。

#去皮雞胸肉

雞肉屬於優良蛋白質，很多健身人士的減脂餐都已以雞胸肉為主，去皮雞胸肉的脂肪含量低，且可以烹調多種口味，可以任意組合也不怕吃膩。

#蝦子

研究指出，一隻蝦子約12大卡，富含高蛋白、低GI特性，適合減醣族適量食用，若吃膩了雞胸肉，用蝦子替代也不錯。