Lyst公布「最熱門單品」YSL大包奪冠　LOEWE「胖胖外套」成黑馬

記者王則絲／外電報導

時尚數據平台Lyst近日公布2022年第四季度的「最熱門單品」排行榜，由SAINT LAURENT的「Icare」包款奪下冠軍，應證了品牌大使Rosé的驚人帶貨力；LOEWE推出一款「胖胖外套」則是本季意外的黑馬，被超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）和海莉比伯（Hailey Bieber）給一舉穿紅，在TikTok上創下高達超過4.7億的瀏覽量。

Lyst公布2022年Q4「最熱門單品」排行榜：

1. SAINT LAURENT Icare包

2. PRADA露跟鞋

3. Dr. Martens 切爾西靴

4. 16 Arlington Solaria連衣裙

5. BOTTEGA VENETA沙丁魚包

6. Acne Studios馬海毛格紋圍巾

7. LOEWE胖胖飛行夾克

8. Mach & Mach蝴蝶結高跟鞋

9. MIU MIU緞面三角褲

10. Crocs X Salehe Bembury木底鞋

SAINT LAURENT的「Icare」包款在一眾小廢包中突破重圍，僅有一種大型尺寸，卻深獲明星們的喜愛，其中品牌大使BLACKPINK成員Rosé的帶貨肯定是功不可沒，另外Angelina Jolie、Bella Hadid、Zoë Kravitz⋯⋯等明星也都是私下愛用者，讓「Icare」包款在本季搜索量激增 46%。

▲SAINT LAURENT的「Icare」包獲各國女星的喜愛。（圖／翻攝自IG）



排行榜中第7名的LOEWE「胖胖外套」Bomber Jacket在本季竄紅速度十分驚人，「#LoewePufferJacket」的hashtag，在TikTok上目前有高達4.785億次瀏覽量，超模兼社群領袖坎達爾珍娜和海莉比伯，紛紛多次在私服中穿上，以拉鍊拉到底、手插口袋的姿勢，讓這款外套爆紅；而位居第4名的16 Arlington Solaria貼身洋裝，亦是由海莉比伯所帶起的話題。

▲LOEWE「胖胖外套」搜尋量超驚人。（圖／翻攝自IG）