日本研發「看到睡著的書」！196個無關聯詞彙、看完100頁就有睏意

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每當深夜準備入睡的時候，大腦突然開始運轉，容易想東想西成為很多失眠者的困擾，最近日本推出一款讓人有睏意的極簡書籍，名為「BOOK FOR（ ）」，內容毫無脈絡可言，以多個無關聯的單字所組成，最主要是讓人邊看邊放空大腦，自然就有睡意了。

▲日本睡眠書籍 「BOOK FOR（ ）」 。（圖／翻攝自產品官網）

這本「BOOK FOR（ ）」其實是一本非常簡單的書籍，連封面也僅有名稱字樣，毫無圖片裝飾，就是為了使人放鬆沉澱，翻開內頁同樣是幾近空白，以196個毫無關聯性的詞彙組成。據官方介紹，有一種方法叫做「認知洗牌」，通過一個又一個沒有上下文的單詞來刷新大腦，讓頭腦重新定位，使得思緒變得更接近空洞狀態。

更有人實測過，大概翻到第100頁時就有睏意了，這時候就能夠放下書本趕快閉眼入睡，雖然不見得人人管用，但這一創新構想也已經成功引發關注。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）