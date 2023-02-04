LIFE・經典／獨居趨勢發酵　日本Panasonic推出「單人洗碗機」月租方案

▲Panasonic單人洗碗機SOLOTA。（圖／翻攝日本Panasonic官網）

記者蔡惠如／綜合報導

在時代持續的變化下，許多城市的居住模式，已經從大家庭演變成小家庭，而現在獨居的生活型態已經成為主流，與台灣鄰近的日本亦是，家電大廠Panasonic在本月中，即將在日本推出針對獨居者設計的「單人洗碗機」，甚至還提供租賃方案，代表提供更加自由化的單身產品，將是日後家電市場的新趨勢。

獨居人口已比你想像中來得高，根據內政部2018年的統計，全台1人獨居戶占比較10年前爆增42.2%，早在2018年，全台873萬多戶中，1人戶就有287萬7432戶，比例達32.9%，已經超越小家庭成為最大比例，而隨著出生率不斷探底、邁向高齡化社會、房價居高不下、生活空間持續縮小，這樣的趨勢將會只增不減。

然而與台灣鄰近的日本，也更早面臨此一類社會結構的調整，Panasonic迷你的單人洗碗機SOLOTA的推出，多少也反映了這一個社會現象，老人獨居、青年獨自租屋，業界最小的洗碗機誕生了，厚度甚至僅有22.5公分，寬度也僅31公分，不需接上水管採用水箱，並直接使用機身排水管排水，不需要任何安裝，單人生活也能有不用洗碗的小確幸。

SOLOTA可放入6件餐具，以飯碗、湯碗、大中小型盤子、玻璃杯各一的模式做規劃，還有筷子、刀叉等，提供高溫洗碗、烘乾等功能，也能直接當成餐具櫃使用，碗型設計也很簡潔，前後有大片關景窗，能讓「洗碗機」造成的整體室內壓迫感減到最低，小尺寸的設計也易於放置在流理臺上（雖然有些日本租房的流理台真的是小的誇張）。

SOLOTA單人洗碗機的售價為37,620元日幣，約台幣8,500元，此外還提供租賃方案，以3年份為期，每個月繳交1,290元日幣、約台幣290元即可租用，期間提供保固與3個月份專用洗劑，等同一天花10元台幣洗碗，真的是很巧妙的價格。3年後如果持續租用，一個月的月費將降至330元日幣、約台幣75元。

▲SOLOTA供水採用水箱，且清潔簡易。