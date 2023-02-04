《星期三》珍娜奧特嘉化身運動女孩！　黑暗魅力掀「條紋套裝風潮」

記者鮑璿安／綜合報導

20歲女星珍娜奧特嘉（Jenna Ortega ）飾演Netflix美劇《星期三Wednesday》後聲名大噪，高人氣連運動品牌adidas也看上，邀請她為品牌首個 Sportswear系列打頭陣演繹，穿上標誌性的條紋運動裝備，彰顯Z世代潮流態度。

▲Jenna Ortega 為adidas Sportswear系列打頭陣 。（圖／品牌提供）

▲AVRYN運動休閒鞋 。（圖／品牌提供）

品牌首波Sportswear運動時尚系列，以風靡60年代的Tracksuit運動套裝為出發，「星期三」Jenna Ortega卸下劇中陰暗歌德形象，以全黑Tiro運動套裝出鏡展現Z世代獨有的活力，套裝以側身標誌性線條遊走，融入各種日常場合。Jenna Ortega以紅唇與長髮加持，帶來經典條紋運動裝的熱潮。品牌也順勢推出AVRYN運動休閒鞋，結合BOOST 和 Bounce中底，提供輕量彈力腳感，柔和灰配色男女皆可上腳。

▲NIKE為Z世代運動員Ja Morant打造了個人首款簽名鞋Nike Ja 1鞋款，春季陸續發售 。（圖／品牌提供）

NIKE則為Z世代運動員Ja Morant打造了個人首款簽名鞋Nike Ja 1鞋款，主要性質為動態鎖定、靈敏控制和落地緩衝，貫穿系列配色的手寫文字更致敬了Ja Morant的家人與朋友。Nike Ja 1將加入Nike籃球的Jump系列，為球迷們提供了一個入門鞋款的選擇。