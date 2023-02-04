LV錶盤上演太空探險動態秀　伴隨教堂鐘聲三問聽覺、視覺雙享受

▲LV Tambour Jacquemart三問報時紀念腕錶。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）慶祝創辦人路易威登誕辰200歲誕辰，以太空冒險為靈感，創作結合自動裝置和三問報時的Tambour Jacquemart三問報時紀念腕錶，由雕刻大師Dick Steenman 與琺瑯大師Anita Porchet合作呈現動態錶盤，結合品牌首度採用帶有大教堂鐘聲三問報時的複雜機芯，向勇於挑戰開創新局的創辦人致意。

▲LV Tambour Jacquemart三問報時紀念腕錶有9個自動人偶裝置。

Tambour Jacquemart三問報時紀念腕錶以白K金與鈦合金打造，造型讓人聯想到太空艙或太空人頭盔，深邃的面盤由琺瑯大師Anita Porchet微繪行星、運用不透明與透明琺瑯繪製星雲，再以古董亮片象徵星光；雕刻師Dick Steenman 則採用白K金雕刻出各種活動元素，共有9個自動人偶裝置，按下按鈕火箭會緩緩升起露出駕駛艙內鑲飾鑽石的乘客，行星也會開始轉動，而品牌標誌Monogram Flower則隨著2顆流星划過天際而轉動，畫面相當生動，搭配大教堂鐘聲三問報時功能，堪稱最華麗的視覺、聽覺饗宴。

▲LV為Tambour Jacquemart 三問報時紀念腕錶打造藍色迷你腕錶箱。

瑞士名錶Jaquet Droz（雅克德羅）以活動玩偶設計著稱，近期以樂壇長青樹滾石樂團（The Rolling Stones）為靈感，創作獨一無二的滾石樂隊聯名自動玩偶腕錶，在錶徑43毫米方寸之間，搭起精巧的樂團舞台場景，擺放雙層鍵盤、吉他、爵士鼓，而啟動錶冠中按鈕，圍繞中央舞台、裝飾滾石樂團唱片封面的旋轉圈即開始運作，可連續旋轉8圈、每次旋轉約30秒，此外，8時位置如黑膠唱盤唱臂的指針會隨著動力釋放緩緩下降，下方的滾石樂團標誌的舌頭會左右晃動，整只錶顯得熱鬧非凡。

▲Jaquet Droz滾石樂隊聯名自動玩偶腕錶限量1只。（圖／翻攝Jaquet Droz IG，以下同）





▲滾石樂團是樂壇長青樹。





▲啟動Jaquet Droz滾石樂隊聯名自動玩偶腕錶錶冠中按鈕，外圈轉盤共可連續運轉8 次，每次旋轉時長約為30 秒。