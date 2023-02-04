PRADA擠下GUCCI登「最熱門品牌」寶座　BALENCIAGA跌出十名外

記者王則絲／台北報導

時尚數據平台Lyst於近日公布2022年第四季度「最熱門品牌」排行榜，PRADA這回擠下勁敵竄升至第一名寶座，GUCCI在宣布Alessandro Michele卸任創意總監後名列第二，MONCLER一舉上升了14個名次奪下第3名，其中值得關注的還有日前飽受兒童爭議的BALENCIAGA，在本季跌出了十名之外。

Lyst公布2022年Q4「最熱門品牌」排行榜：

1. PRADA

2. GUCCI

3. MONCLER

4. MIU MIU

5. VALENTINO

6. BOTTEGA VENETA

7. LOEWE

8. DIOR

9. DOLCE & GABBANA

10. SAINT LAURENT

GUCCI在前兩季蟬聯第一名寶座，而在宣布Alessandro Michele正式卸任創意總監之職後，微妙的被PRADA給超越了；PRADA的創意總監之一Raf Simons則是在日前關閉個人品牌，全心投入PRADA的設計工作，另外，PRADA集團首席執行官也在此時換由Andrea Guerra擔任，在本季搜索量共增長37%，首次晉升第一。

▲PRADA、GUCCI分別位居2022 Q4「最熱門品牌」第一與第二名。（圖／翻攝自IG）



MONCLER正好迎來70週年，於本季度一舉上升了14個名次，拿下第3名的好成績；BALENCIAGA一反先前名列前茅的常態，這回掉出十名之外，排名第11位，推測最大主因應是當時飽受爭議的聖誕系列廣告，一名女童抱著皮革束縛造型的玩偶熊，被指出含有未成年情色暗示，此爭議風波甚至還讓品牌與廣告製作公司鬧上了法庭。