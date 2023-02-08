情人節4大連鎖咖啡優惠一次看　買一送一、優惠組合全都有

▲星巴克數位優惠活動持續到情人節，最優有買一送一優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲專頁、環球購物中心提供）

記者蔡惠如／綜合報導

春節正式在元宵節畫下句點，緊接著就是情人節登場，連鎖咖啡包括星巴克、丹堤、伯朗跟怡客都在情人節前夕與當天推出相關優惠，輕鬆來杯咖啡聊聊天也很不錯，送再貴重的禮物也比不上陪伴與聊心事的美好時刻，喝杯咖啡就能輕鬆辦到。

星巴克數位體驗

星巴克從1／31至2／14期間，推出「大好錢兔 每日咖啡運勢抽籤數位體驗」，在期間登入活動網址，選擇你想要的兔年運勢籤，就可領取專屬優惠券，完整優惠品項包括「兩杯特大杯買一送一」、「 兩杯特大杯黑咖啡系列買一送一」、「兩杯特大杯特選濃縮咖啡飲料系列買一送一」、「兩杯大杯第二杯半價」、「任一飲料搭配任一 糕點，可享有30元折價優惠」。

此外需要注意兌換時間是每天早上11點至晚上8點，兌換期間為獲券日+2天，每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠憑證。

優惠不適用於車道服務、與特定管制區、公司、高鐵門市，以及青埔、六家、烏日、草山、科教館、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏、新莊思源、竹北自強、竹南、市政、彰化金馬、台南東門、岡山、板橋車站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、仁德南、仁德北、時代寓所、南科、成大醫院1F、芎林文德、高雄博愛、高雄大寮、友達GRC、台東大武、關廟南、東山休息站、五甲、西螺、桃園總圖、八德興豐、台南新化、台南文創、崇德北興、南港高鐵、SOGO復興B1、台北時代、時代B2、新光、Bellavita-B1、遠百A13、華視、忠孝延吉、復安、同領、崇興、崇光門市。

怡客咖啡

ikari怡客從2／8起至2／14期間，推出「蜜糖約會日」情人節活動，祭出限定飲品組合價最低4.7折優惠，消費者只要至店購買「熱沙漠湖鹽焦糖拿鐵＋熱蜂蜜蘋果茶」，原價$210，優惠價99元，或購買「冰沙漠湖鹽焦糖拿鐵＋冰蜂蜜蘋果茶」，也可享原價230元，特價119元優惠。

伯朗咖啡館

伯朗咖啡館在2月續推卡友獨享飲品買一送一，針對2月份的每週一只要持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一，當然也包括情人節前一天2／13啦！當天飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，並限結帳當日領取。

丹堤咖啡

丹堤咖啡也在情人節當天，推出大杯外帶全系列飲品買一送一的優惠，消費者只要至店內出示優惠圖片，即可享大杯問選飲品買一送一優惠，優惠品項以低價者計，此外丹堤也針對情人節推出特別飲品，以深度焙火的烏龍茶、琥珀橙橘色的鐵觀音茶茶湯，加上堅果、焦糖的甜香調製成的慢香鐵烏龍鮮奶茶，與紅絲絨蛋糕、法式莓麗千層來應景。