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Cartier卡地亞為愛情加溫！經典LOVE系列，美鑽作品見證永恆

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▲▼Cartier 。（圖／公關照） 

▲卡地亞經典系列，為你傳達真摯情意。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

西洋情人節即將來臨，為愛情加溫，獻上Cartier卡地亞紅盒製造浪漫驚喜！經典的Solitaire 1895系列單鑽戒，向來是愛侶見證彼此緊密情感的最佳信物，近期迎來最新的梨形切割主鑽，頂級的美鑽輔以品牌無與倫比的工藝，展現極致璀璨的光芒，如同情人熾熱愛情毫無保留。

藉由閃耀鑽戒彰顯甜蜜愛情，Cartier卡地亞赫赫有名的LOVE系列無論是系列名稱或設計都能完美呼應，戒指上裝飾的螺絲圖案，是從1904年便出現在Santos de Cartier腕錶錶圈的要角，1969年LOVE手環誕生，讓螺絲與愛情的連結更深，因為手環必須以專門的螺絲起子鎖緊，彷彿拴著彼此的心意，延伸到戒指更充滿「套牢」的浪漫，在情人節時，獻上LOVE戒指專寵另一半或同戴對戒皆宜，以Cartier卡地亞珠寶傳情、頌揚真愛，讓愛永恆閃耀。

▲Cartier情人節。（圖／品牌提供）

▲卡地亞LOVE 玫瑰金鋪鑽戒指（由上至下），LOVE玫瑰金戒與小型款鋪鑽戒指。

▲Cartier 情人節。（圖／品牌提供）

▲卡地亞LOVE系列手環、經典鑽戒與耳環見證不朽愛情。

細膩優雅的項鍊是每天都能戴的珠寶，想在特別的時刻送禮物給自己，C de Cartier鑽石項鍊絕對是好選擇，由品牌創辦人Louis Cartier設計、運用代表Cartier卡地亞的C字母烘托鑽石，線條簡約俐落，在頸間散發光芒。


▲Cartier 情人節。（圖／品牌提供）

▲卡地亞C de Cartier鑽石項鍊俐落優雅，很適合犒賞自己、銘記重要時刻。

Cartier卡地亞於1895年發表以精美花冠烘托寶石、再以4爪鑲嵌美鑽的Solitaire 1895系列，讓鑽石猶如懸浮半空，盡情散發耀眼光芒，成為品牌最受歡迎的經典設計之一，寶石專家只挑選4C條件中最頂級的美鑽，並以嚴苛標準挑選出極具魅力的第5C─代表Cartier卡地亞的超凡魅力。

▲Cartier 情人節。（圖／品牌提供）

 

▲卡地亞年度新作Solitaire 1895梨形切割鑽石戒指。

▲Cartier 情人節。（圖／品牌提供）

▲卡地亞Solitaire 1895梨形切割鑽石戒指，風格優雅。

從經典的圓形明亮式切割主鑽延伸，Cartier卡地亞為Solitaire 1895新添花式切割鑽石款式，包括枕型，橢圓形切割美鑽，近日更進一步提供梨形切割，多種段數的選擇，觸及更年輕的客層，梨形美鑽風格優雅，作為永恆信物雋永耐看。

▲Cartier 情人節。（圖／品牌提供）

▲卡地亞經典雋永的Solitaire 1895玫瑰金鑽石戒指。

Cartier卡地亞更貼心在官網推出SET FOR YOU鑽戒訂製服務，可模擬訂製專屬的獨特戒指。第一步先選擇鑲嵌方式、第二步選擇心儀鑽石、第三步個人化訂製、最後則可查看作品並預約，並可透過線上模擬作品鐫刻文字服務，製作出獨一無二的珍貴臻禮。

卡地亞官網SET FOR YOU鑽戒訂製服務 官網連結: https://diamonds.cartier.com/zh-tw

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞紅盒可烙印縮寫字母，彰顯非凡意義。

關鍵字：

卡地亞, Cartier

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