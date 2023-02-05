喝咖啡減肥「份量」是關鍵　一類人怎麼喝都沒用

▲喝咖啡減重有技巧，關鍵在份量跟添加物。（圖／Pexels、unsplash、pixabay）

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很多人喜歡喝咖啡提神，咖啡幫助減重效果也被許多人所熟知，因為咖啡有加速水分代謝，幫助腸道蠕動的效果，但其實想要喝咖啡促進減重，有2個重點需要做到，否則可能會越喝越肥，此外，還有一種類型的肥胖，用咖啡減重幾乎是緣木求魚，沒有效果。

咖啡消水腫的作用很多人都知道，但要避開引用地雷才能達到效果，第一個重點便是「糖和奶」，台灣人最喜歡的「拿鐵」含有牛奶，有時候重口味的咖啡豆，還會增加牛奶的比例來增添口感，鮮奶熱量其實並不低，一杯中杯拿鐵，可能讓你喝進快200大卡的鮮奶熱量，等同半碗飯，如果不想只喝黑咖啡，專家建議可以添加一點「無糖高纖豆漿」來平衡口感。

第二個重點便是「喝適量」，咖啡不是減肥食品，喝越多越有效果，但想用黑咖啡瘦身，也要喝到一定的量才有效果，建議一天咖啡因攝取量約在200至300毫克，約莫是2到3杯240cc的量，也別喝過3杯，不然容易因交感神經刺激導致血壓上升、失眠、心悸、焦慮不安等症狀。

而且咖啡中的咖啡因、綠原酸等主要成分，是很強的抗氧化劑，還有營養師指出，咖啡還能降低陽光中UVA對皮膚的傷害，減少皺紋產生。抗氧化作用也能增強心肌收縮力，達到促進血液循環、預防心血管疾病的效果。

只要掌握適量跟添加物，喝咖啡有許多好處，不過若想透過咖啡幫助減重，有1種人不適用，就是「脂肪型肥胖」，因為身上主要是脂肪堆積，而非水分逗留，所以效果有限，應該採取多運動的方式減重，此外喝咖啡因多排出身上水分，所以記得要補充水分「喝回來」。