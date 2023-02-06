法知名芭蕾舞伶首飾換春裝　粉色調飾品向情人示愛

▲Les Néréides春夏系列鳶尾紫迷你芭蕾耳環，3,200元。（圖／Les Néréides提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

甜蜜戀情是什麼顏色？「冒粉紅泡泡」的甜美粉紅色是多數人的第一個浮現的色調，為另一半準備情人節禮物，不妨由此著手，挑選粉色調的首飾獻愛，各品牌春季新品有不少豐富選擇，法國品牌Les Néréides招牌的芭蕾舞伶造型飾品，換上專屬春日的全新舞裙，以芭蕾舞劇碼《天鵝湖》為靈感，創作鳶尾紫迷你芭蕾配飾，除了項鍊與手鍊款為女伶獨舞，其他耳環、戒指與手鍊均同時點綴鳶尾花卉，更添浪漫氣息。





▲Les Néréides春夏系列鳶尾紫迷你芭蕾項鍊（左）2,800元，戒指2,800元。

歌手吳卓源則為奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）演繹情人節主打款Volta系列，戴上鑲滿施華洛世奇水晶的緞帶造型首飾，光彩耀人，當中蝴蝶結項鍊垂墜粉色水晶經，展現甜美風格；更可愛的設計則是綴滿粉色水晶的Teddy小熊造型項鍊，肚子中央裝飾粉色心形圖案，大方示愛。





▲吳卓源示範施華洛世奇情人節主打的緞帶造型Volta系列首飾。（圖／施華洛世奇提供，以下同）





▲施華洛世奇Volta Y 字形鍊墜（左）4,250元，Teddy鍊墜5,450元。

粉色配飾也躍上髮際，法國精品髮飾亞歷山卓（Alexandre de Paris）早春新推出粉蝶造型仕女夾、豆扣夾，以及大小不一的施華洛世奇珍珠落在粉色髮箍上，讓情人戴上作為整體造型的亮點，幸福感油然而生。





▲模特兒佩戴亞歷山卓小露珠雙圈髮箍粉色款，9,800元。（圖／亞歷山卓提供，以下同）





▲模特兒別上亞歷山卓早春系列的粉蝶仕女夾、豆扣夾。