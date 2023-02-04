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LV進軍嬰兒界！小衣服的新老花好Q嫩　盤點Baby精品愛馬仕有星期襪

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▲LV新生兒。（圖／品牌提供）

▲LV Baby系列粉嫩優雅。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

Baby的衣服配件總有可愛魔力，LOUIS VUITTON（路易威登）將在今年3月進軍新生兒界，推出包括服裝、配件等一系列商品，更重組Monogram老花成為全新Meli-Melo圖案，浪漫又可愛。很多精品早就向下扎根，GUCCI、DIOR、BURBERRY、FENDI等品牌從嬰兒到童裝都有，HERMES（愛馬仕）的Baby商品也不少，包括實用的睡袋、星期襪等等，除了小朋友自用，更能滿足送禮需求。

▲LV新生兒。（圖／品牌提供）

▲LV泰迪熊、小鞋子，長大後可以成為收藏。

▲LV新生兒。（圖／品牌提供）

▲LV新生兒。（圖／品牌提供）

▲LV新生兒。（圖／品牌提供）

▲LV洋裝、針織衫材質與款式都講究。

「軟萌」是嬰兒用品的標配，嫩嫩的粉藍、粉紅、粉黃等等都很常見，還有中性一些的淺灰色也很合許多爸媽的口味，LV用上這些色調，從搶先釋出的形象照中，可以看到針織連身衣、小帽子、手套等，都是嬰兒必備，還有口袋上裝飾Monogram花朵、內襯為Meli-Melo圖案的外套等，鞋子雖然裝飾用途大於實際，不過在total look中絕對是要角，拍起照來Q度破表，服裝尺寸涵蓋出生至12個月大，陪伴踏出人生的第一步。

▲嬰兒系列。（圖／翻攝官網）

▲嬰兒系列。（圖／翻攝官網）

▲HERMES的媽媽包、毛毯都相當實用。（圖／翻攝官網，以下同）

▲嬰兒系列。（圖／翻攝官網）

▲HERMES的背心式睡袋以cashmere與棉為材質打造。

▲嬰兒系列。（圖／翻攝官網）

▲HERMES一天一雙的星期襪，送禮自用都適合。

▲嬰兒系列。（圖／翻攝官網）

▲款式多樣的HERMES圍兜。

HERMES的Baby系列以配件及生活用品為主，還有媽媽包、收納袋等，嬰兒外出需要的東西又雜又多，有漂亮的包包讓心情愉悅，才能優雅育兒。圍兜對嬰兒來說相當重要，擦奶、口水、吃副食品都用得上，HERMES有多款不同設計，背心式睡袋更是防止踢被的好物，以cashmere羊毛及純棉製作，悉心呵護寶寶；此外，可以一天一雙、同款不同色的星期襪，還有小毯子、抱枕等等，都為小寶貝的日常加分。

▲嬰兒系列。（圖／翻攝官網）

▲義大利知名網紅Chiara Ferragni育有兩個孩子，經常秀出DIOR推車。（圖／翻攝Chiara Ferragni IG）

▲嬰兒系列。（圖／翻攝官網）

▲嬰兒系列。（圖／翻攝官網）

▲DIOR的嬰兒服裝選擇不少。

DIOR與義大利嬰兒車品牌Inglesina聯手推出的嬰兒推車，引起一陣話題，DIOR還出過奶瓶、奶嘴，現在已經絕版，但看得出對小小孩的一切都講究。服裝以粉紅、淺藍、淺灰為主，選擇很多；BURBERRY的經典格紋也運用在Baby系列，兔裝、包屁衣、鞋子，還有長大了一樣會很愛的泰迪熊通通找得到。

▲嬰兒系列。（圖／翻攝官網）

▲嬰兒系列。（圖／翻攝官網）

▲嬰兒系列。（圖／翻攝官網）

▲BURBERRY的嬰兒系列從服裝到可愛的泰迪熊都有。

▲嬰兒系列。（圖／翻攝官網）

▲嬰兒系列。（圖／翻攝官網）

▲GUCCI連身衣、鞋子都很有特色。

▲嬰兒系列。（圖／翻攝官網）

▲嬰兒系列。（圖／翻攝官網）

▲FENDI用Logo與可愛圖案打造嬰兒服飾。

►LV把「幸運籤餅」變成老花手袋　JW ANDERSON青蛙拖鞋討論度爆表

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關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, LV, LV Baby, 新生兒, HERMES, 愛馬仕

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