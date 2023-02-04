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瑪丹娜26歲女兒「看秀遲到」被拒於門外！　網呼：做法正確

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記者王則絲／外電報導

瑪丹娜（Madonna）的26歲女兒蘿德斯里昂（Lourdes Leon）身為外型姣好的星二代，與時尚圈交流密切，2日晚間她獲邀出席Marc Jacobs 2023春季大秀，但由於她抵達時大秀已經開始進行，因此被保安拒於門外，讓她只得先行離開，該畫面在網路上引起討論，許多網友直呼：「做法正確！」不論身份如何，遲到就是遲到。

▲Lourdes Leon 。（圖／達志影像）

▲瑪丹娜女兒蘿德斯里昂獲邀看秀因遲到被拒於門外。（圖／達志影像）

Marc Jacobs與瑪丹娜和蘿德斯里昂的關係都十分友好，也曾合作拍攝宣傳，這回蘿德斯里昂獲邀參加品牌時裝秀，她選以一身性感的丹寧套裝現身，雖然裝扮用心100分，但是當她抵達會場時正好是晚間6點整，也就是大秀開始的時間，因此門外保安以「時裝秀已經開始」為由阻擋她進入，儘管周圍有工作人員和粉絲們幫忙說話：「不知道她是誰嗎？」、「讓她進去。」但蘿德斯里昂還是無法進入，只得先行離開。

此事件在網路上引發討論，有網友認為時間並沒有差很多，加上蘿德斯里昂星二代的身份，硬是不放行有點不合理，但更多的網友力挺Marc Jacobs和保安的立場，認為即便是星二代也不該遲到，有很多大咖名人也依照時間提早入場入座了，沒理由讓蘿德斯里昂有特權，且據外媒報導，Marc Jacobs的時裝秀一向都十分準時，其他人都明瞭必須提早到，不過最後蘿德斯里昂似乎還是有找到方法進入並觀賞大秀，讓不少網友對此表達不滿。

關鍵字：

瑪丹娜女兒, 蘿德斯里昂, Lourdes Leon

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