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搜羅情人節最浪漫手袋TOP 4　溫柔可愛「櫻花粉」色系最對味

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記者王則絲／台北報導

2月14日西洋情人節即將到來，各大品牌祭出各種瀰漫粉紅泡泡氛圍的浪漫手袋，來攻佔大家的荷包，不論是男友準備送禮，還是女孩們想要買給自己都好，以下一起來看看今年情人節最浪漫的手袋4選，溫柔可愛的「櫻花粉」不會出錯。

＃GUCCI

精選「櫻花粉」色系為主的經典包款，不同色階的粉色調，滿足女生們不同要求，絕對能找到心目中最對味的粉色。Jackie 1961賈姬包以及Bamboo 1947竹節手袋，皆是GUCCI歷久彌新的經典款，以浪漫的粉色呈現更具俏皮感，新款Aphrodite新月包近期備受各國明星喜愛，這回也加入了淡雅少女的粉色，成為人氣女團New Jeans成員Hanni的愛包。

▲情人節手袋。（圖／品牌提供）

▲情人節手袋。（圖／品牌提供）

▲不同色階的粉色注入GUCCI經典包款。（圖／品牌提供）

＃VALEXTRA

VALEXTRA於情人節前夕釋出Saint Valentine’s Campaign，將建築美學以插畫的筆觸製作新形象，一直以來風格都屬低調的VALEXTRA，即便是為慶祝充滿粉紅泡泡的情人節，依然走簡約路線，主打羊紙白色的經典「Iside」手袋，此外，當然也有不少牡丹粉色的選擇。

▲Valextra。（圖／品牌提供）

▲Valextra。（圖／品牌提供）

▲Valextra Iside mini 羊紙白色手提肩背包、牡丹粉色鍊條手拿包。（圖／品牌提供）

＃LONGCHAMP

LONGCHAMP自從推出「Box-Trot」包型後，便成為品牌的人氣包款，充滿活力的糖果粉色迷你包款以光滑小牛皮製成，加上其同色系徽章飾扣的設計，特別可愛、吸睛。

▲情人節手袋。（圖／品牌提供）

▲LONGCHAMP「Box-Trot」。（圖／品牌提供）

＃TORY BURCH

TORY BURCH今年春夏推出新包型「Fleming」軟皮迷你月牙包，上頭絎縫菱格紋設計配上柔美的櫻花粉色，散發如同戀愛般的粉紅泡泡魅力。

▲情人節手袋。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH櫻花粉「Fleming」軟皮迷你月牙包。（圖／品牌提供）

關鍵字：

情人節, 精品, 手袋, 送禮

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