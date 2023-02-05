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皮膚科醫師曝「很多人不知自己是敏感肌」！3招簡易判斷法快看

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▲▼ 皮膚科醫師教敏感肌3招簡易判斷法。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲皮膚科醫師指出，其實許多人都不知道自己有敏感肌。（圖／翻攝IG@hince_official、unsplash）

記者張毓容／綜合報導　

現代人很重視保養，但有越來越多人有肌膚敏感問題，敏感肌人群逐年增加，但皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書上表示，其實還有很多人都不知道自己是敏感肌！她就分享了敏感肌的簡易判斷法，更進一步傳授敏感肌人該如何調整保養來幫助肌膚修護改善。

首先，劉醫師提供3項指標，教大家如何判斷自己是否是敏感肌。

1.臉容易泛紅

一進空調房或是洗個澡、洗個頭就會滿臉通紅，像這樣臉部經常性地泛紅，甚至出現「蚊子包」，有的還伴隨發癢發燙，這屬於內源性發炎，是肌底發炎。

2.皮膚有顆粒感

皮膚有顆粒感、不平滑，甚至反覆長粉刺，一般來說油性敏感肌的人都有這些狀況，這種也屬於內源性的發炎反應。

3.肌膚容易乾燥脫屑

隨便塗點保養品，臉就會出現刺痛、乾癢，這種一般是外源性的屏障受損，也就是肌膚屏障變薄了，肌膚鎖水能力和抵禦刺激的能力就變差了。

劉醫師提醒，不管是外源性屏障受損或是內源性的肌底發炎，敏感肌人先好好反思自己是否有以下3種壞習慣。想要養好敏感肌，第一步要先改掉這些錯誤習慣，之後再依據個人的敏感狀況是內源性發炎或外源性屏障受損，來做修護保養。

NG 1：過度清潔

像是喜歡用清潔力強的洗面乳，或是喜歡大力、快速搓洗臉部。

NG 2：過度護膚

為了想養好肌膚，擦了太多保養品，一層一層疊加，還經常更換保養品。

NG 3：常摩擦肌膚

有些人因為皮膚差就習慣用濃妝來修飾，卸妝時用卸妝棉或卸妝水多次來回擦卸，會一直摩擦肌膚。

而在修護上保養，則依據自己肌膚狀況是肌底發炎或屏障受損來做調整。若是內源性肌底發炎，最大重點就是抗炎，而內源性的敏感肌，保養公式是溫和清潔＋抗炎精華＋輕保濕。

＃溫和清潔

早晚或是僅在晚上用胺基酸洗面乳清洗，並用37度做又的溫水輕輕潑洗。如果有化妝，盡量選擇卸妝膏、卸妝油、卸妝乳，少用卸妝水、卸妝棉減少對皮膚的摩擦，卸妝後不需要再用洗面乳洗一遍。

＃抗炎精華

一般內源性發炎的肌膚，會伴隨著冒痘、痘印，臉部看起來紅紅髒髒的，可以使用傳明酸、油橄欖、積雪草還有像依克多因等成份的產品。

＃輕保濕

覺得外油內乾，也是敏感肌的一大特徵，一味地用修護乳霜往臉上塗，往往會加重粉刺、閉口、痘痘，建議選擇質地較輕薄的修護乳。劉醫師也提醒，每個產品的修護模式不太相同，所以不要頻繁換產品，否則皮膚又得花時間去適應。

而若是外源性屏障受損的敏感肌，保養重點是做好封閉修護。相比內源性需要抗炎、輕保濕，外源性的屏障受損則是做好溫和清潔和防曬的同時，只需要選擇一款封閉性較強的修護霜，給皮膚提供一個封閉保濕的修護環境，修護乳霜建議可選擇含有神經醯胺、角鯊烷等能幫助完善肌膚屏障的成分的產品。
 

關鍵字：

保養, 護膚, 敏感肌, 敏感, 判斷, 特徵, 改善, 修護, 方法, 秘訣, 壞習慣, 皮膚科醫師, 醫生

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