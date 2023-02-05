第一眼看到畫筆還是女孩？秒測你內心「最在乎的事情」

編輯／Lily

有時候自己都搞不清楚自己的內心想法，但是圖片卻能瞬間讀懂你，以心理學觀點來說，第一眼的視覺是騙不了人的，直覺看著圖片，第一眼你看到什麼？透露你生命中最在意的事情。

▲憑直覺挑出答案，解析你的真實個性。（圖／翻攝自小紅書）

你第一眼看到了什麼？



A.毛筆/畫筆



B.女孩



C.鋼筆尖

挑選A 毛筆/畫筆的你 最在乎的是自由

你最討厭被約束，不喜歡別人對你下指導棋，你想要自由生活，順著自己的心意走，不輕易會讓自己受委屈，喜歡活在自己的小世界裡，但從另個方面來看，你較缺乏責任感和社會成熟度，等以後想通，你才會發現想要自由其實需要付出條件的。

挑選B 女孩的你 最在乎人際關係

你很慢熟，但是只要你認定這位朋友，基本上就不太會改變了，你很信任對方，能對他們無話不談，甚至把最珍貴的東西都分享出去。因為太重視朋友，所以你內心很害怕被朋友背叛，喜歡單純的情誼，希望能互相傾吐心事，彼此關心就很足夠了。

挑選C 鋼筆尖的你 最在乎才華和實力

和虛幻的外表比以來，你更在意一個人的氣質和修養，學習方面你相當努力，期待自己在專業領域上更精進，你的內心穩定平靜，不太容易被外在環境誘惑和影響，但努力到最後，卻發現才華好像無濟於事，試著相信自己，只要腳踏實地一定會有所成就。